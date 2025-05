Cote d'Ivoire: Les entreprises au coeur des discussions sur la transition numérique

Un opérateur télécom a réuni, ce jeudi 22 mai 2025, des acteurs du monde entrepreneurial et institutionnel à l'occasion de l'édition 2025 du #MeetUP #MoovBUSINESS. La rencontre s'est tenue à Abidjan-Plateau et s'inscrit dans une volonté de dialogue et d'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique.

Ce rendez-vous devenu un moment phare dans le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire a permis à de nombreux dirigeants d'entreprises, représentants de PME et responsables d'institutions d'échanger sur les enjeux et perspectives liés à la digitalisation.

Placé sous le signe de l'écoute, de l'innovation et de la proximité, le #MeetUP a été l'occasion pour Moov Africa CI de réaffirmer son positionnement en tant que partenaire des entreprises en matière d'accompagnement technologique. Pour le représentant du Directeur général de Moov Africa CI, M. Mohamed Karim, il s'agit « d'accompagner la compétitivité et la croissance digitale des entreprises et institutions ivoiriennes ».

Le Directeur des ventes entreprises, M. Ambroise Bony, a quant à lui mis l'accent sur l'adaptation des services aux besoins spécifiques des clients professionnels. Même son de cloche pour M. Jules Agnin, Chef de Division Ingénierie, qui a insisté sur l'importance de l'expérience client, érigée en priorité stratégique.

Au cours de cette édition, plusieurs solutions technologiques ont été présentées aux participants. Il s'agit notamment de services d'interconnexion de sites distants, de solutions de connectivité avancées (VPN MPLS, Internet dédié, Cloud, téléphonie IP), ainsi que d'outils de sécurisation et de sauvegarde des données. Des offres dédiées aux PME, articulées autour de la maîtrise des coûts et de l'agilité, ont également été mises en lumière.

L'ensemble de ces dispositifs repose sur une infrastructure en fibre optique conçue et déployée localement, permettant aux entreprises de bénéficier de connexions rapides, stables et sécurisées.

En se positionnant comme une plateforme de co-construction, le #MeetUP #MoovBUSINESS ambitionne de soutenir activement les acteurs économiques dans leur transition digitale, contribuant ainsi à renforcer l'écosystème numérique ivoirien.