Algérie: Plus de 23 000 inscrits sur le système d'information des Douanes algériennes

ALGER — Plus de 23 000 opérateurs économiques sont inscrits sur le système d'information des Douanes, a affirmé le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, soulignant que ce bilan dénote le succès du processus de numérisation au niveau des services des Douanes.

Dans une interview publiée sur le dernier numéro de la Revue Douanes, M. Bouzred a souligné que le système d'information lancé début novembre 2023 dans le but de simplifier et de faciliter les mesures douanières et de conférer davantage de transparence au commerce extérieur a permis d'inscrire 23 402 opérateurs économiques au total jusqu'à fin mars 2025.

Après le lancement de ce nouveau système et sa généralisation à tous les bureaux douaniers, l'on procède actuellement au traitement électronique des dossiers douaniers au niveau de tous les centres terrestres, maritimes et aériens répartis à travers l'ensemble du territoire national, a affirmé le ministre, notant que parallèlement au développement de son système d'information, les Douanes algériennes ont aménagé une infrastructure "développée" avec l'acquisition d'un Data Center, le parachèvement de la modernisation du réseau de télécommunications en fibre optique et la mise en service de stations fixes et mobiles fonctionnant via le satellite "Alcomsat-1."

Les mêmes services ont également lancé, début novembre dernier, de nouvelles unités du système d'information au profit des voyageurs, liés à la délivrance de titres de passage pour les véhicules et de déclaration électronique de la monnaie en devise et des objets de valeur, avec la mise à l'essai d'autres unités de règlement des litiges, de surveillance douanière, d'enquêtes douanières et de gestion des ressources humaines, ajoute le ministre.

Concernant l'interconnexion au sein du guichet unique, le ministre a indiqué que des travaux sont en cours pour relier le système d'information des douanes aux systèmes d'information des différents ministères et organismes gouvernementaux concernés, en vue d'émettre les autorisations et les certificats administratifs relatifs aux opérations d'exportation et d'importation, ce qui permettra "d'offrir un environnement numérique intégré qui accélérera les procédures, augmentera la qualité des services publics et contribuera à la promotion de l'économie numérique en Algérie".

Evoquant les indicateurs macroéconomiques pour l'année 2024, M. Bouzred a affirmé qu'ils reflètent "l'efficacité des politiques adoptées pour faire face aux défis mondiaux, régionaux et locaux, et renforcer la résilience face aux crises", citant, à titre d'exemple, la baisse du taux d'inflation à 4,05 % contre 9,3 % en 2023.

Le ministre a souligné que les réformes économiques décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "ont joué un rôle décisif dans le renforcement de la stabilité de l'économie nationale et ont contribué à l'amélioration de la gouvernance financière et à l'efficacité de la mobilisation des ressources, notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale".

Pour le ministre, l'année 2025 est "une étape importante pour approfondir les réformes économiques et financières dans le cadre d'une vision intégrée visant à réaliser un développement durable à renforcer l'immunité de l'économie nationale face aux défis actuels et futurs."