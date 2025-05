Ethiopie: La visite du Premier ministre Abiy à Paris a mis l'accent sur la technologie et l'IA artificielle.

Addis-Abeba — Les visites industrielles du Premier ministre Abiy Ahmed à Paris, en France, soulignent l'importance de l'engagement international et de l'échange de connaissances pour accélérer la transformation numérique de l'Éthiopie et positionner le pays comme futur pôle d'innovation et de technologie en Afrique.

Le bureau du Premier ministre a noté que les visites du Premier ministre Abiy Ahmed ont été fortement axées sur la technologie et l'intelligence artificielle.

Accompagné de sa délégation, le Premier ministre a visité Station F, un incubateur d'entreprises du secteur privé pour les startups technologiques et le plus grand centre de startups au monde.

L'écosystème des startups éthiopiennes en est encore à ses balbutiements, mais affiche un fort potentiel, porté par une population jeune et férue de technologie et une connectivité numérique croissante, a indiqué le Cabinet du Premier ministre.

Le gouvernement a pris des mesures pour soutenir l'innovation par le biais d'initiatives telles que la stratégie « Éthiopie numérique 2025 », qui vise à créer un environnement propice aux startups, notamment dans les secteurs de la fintech, de l'agritech et du e-commerce.

De plus, un cadre législatif complet, la « Proclamation pour les startups », vise à établir des mécanismes juridiques et institutionnels favorables aux startups, en relevant des défis majeurs tels que l'accès limité au financement et les obstacles réglementaires.

Le Premier ministre a également visité le siège de Nokia France à Paris, pôle central de recherche et développement dans les domaines des technologies 5G et 6G, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des réseaux optiques.

La visite comprenait une présentation de la détection par fibre optique, des économies d'énergie et une visite des laboratoires 5G, offrant ainsi des perspectives précieuses pour l'Éthiopie dans les domaines de l'innovation, du développement des infrastructures et de la collaboration intersectorielle.

Enfin, le Premier ministre a visité Thales Research & Technology (TRT) France, centre de recherche multidisciplinaire du groupe Thales, pierre angulaire des efforts de recherche mondiaux de l'entreprise, axés sur des domaines de pointe tels que l'aérospatiale, la défense et l'intelligence artificielle.

La visite souligne l'importance de l'engagement international et de l'échange de connaissances pour accélérer la transformation numérique de l'Éthiopie et positionner le pays comme futur pôle d'innovation et de technologie en Afrique.