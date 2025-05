Afrique: Tenue à Conakry du 19e congrès annuel de la Confédération africaine de Sambo

La Confédération africaine de Sambo (CAS) a tenu ce vendredi 23 mai 2025 à Conakry, son 19e congrès annuel. Cette assemblée générale se tient à la veille du championnat d'Afrique senior de cette discipline sportive née en République socialiste soviétique (URSS) en 1930.

Au micro de notre reporter, François Mbassi, secrétaire général de la CAS et président de la fédération Camerounaise de Sambo est revenu sur les travaux de ce 19e congrès et le bilan du Sambo africain au cours de l'année 2024.

"En tant que Président de la Fédération camerounaise de Sambo, nous avons porté un dossier à l'époque sur l'organisation de la Coupe du monde de Sambo et nous avons eu l'accord de principe de la Fédération internationale. C'est une question que nous présentons dans notre projet. Ce que nous avons fait, nous l'avons revu aujourd'hui de manière officielle et solennelle au Président de la Confédération africaine de Sambo pour son appui. Et nous avons également remis une copie de ce dossier à la Fédération internationale de Sambo. Nous pensons qu'au mois de juin, juin-juillet 2026, tout le monde entier se retrouvera au Cameroun pour cette Coupe du monde de Sambo qui regroupe régulièrement plus de 40 pays. Les grandes résolutions prises au cours de cette Assemblée, il y a, comme je l'ai dit, la poursuite du soutien du développement du Sambo en Afrique avec l'organisation des stages techniques, des stages administratifs et autres. Il y a également des pays qui ont été admis à la grande famille du Sambo africain. Nous voulons parler ici de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale. Nous avons parlé également du soutien des pays africains, c'est-à-dire que quand vous avez besoin qu'un stage se passe dans votre pays, vous faites tout simplement une demande, on vous envoie des cadres qui viennent vous soutenir, vous accompagner. Et puis, le rapport du secrétaire général a été adopté, le rapport du directeur technique a été également adopté. Donc voilà, s'il faut prendre globalement ce qui a été dit ici, c'est toutes ces résolutions qui ont été prises et toutes ces recommandations ont été faites", a expliqué M. Mbassi .

Les délégués des 19 pays membres de la Confédération africaine de Sambo ont tous pris part à ce 19e congrès annuel de la CAS.

Prenant la parole, le président de la Confédération africaine de Sambo de Sambo a fait savoir qu'il soutient à 1000 % la candidature du Camerounaise pour l'organisation du prochain Championnat du monde.

Présent à ce congrès, Keamou Bogola Haba, ministre de la jeunesse et des sports a au nom du premier ministre Amadou Oury Bah et du président Mamadi Doumbouya souhaité la bienvenue à tous les participants.

"Nous sommes très heureux de recevoir l'Afrique ici. C'est pourquoi je suis venu souhaiter la bienvenue à toutes les délégations présentes en Guinée, au nom du président Mamadi Doumbouya. En organisant cet événement, nous offrons l'opportunité aux jeunes athlètes d'exprimer leurs talents et d'encourager d'autres jeunes Guinéens à s'intéresser au Sambo. Ce championnat est une belle opportunité pour les jeunes Guinéens de se découvrir et de s'illustrer dans une discipline d'avenir", a-t-il indiqué.

Pour Me Amadou Sadigou Bah, président de la fédération guinéenne de Sambo, c'est un rêve qui est devenu une réalité.

« C'était un rêve, il y a un ou deux ans. Maintenant, le rêve est devenu réalité. C'est un sentiment de satisfaction, aussi de remerciement. La présence à nos côtés de Monsieur le ministre des sports prouve à suffisance l'importance que les autorités du pays accordent aux sports », a-t-il fait savoir.

La compétition demarre ce samedi au palais des sports du stade du 28 septembre.