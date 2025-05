Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 mai 2025

interview

Journée de l’Afrique : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à l’unité et à l’espoir

À l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée ce 25 mai 2025, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé un message chaleureux aux peuples africains.

Il a félicité tous les Africains et salué les efforts du continent face aux nombreux défis actuels. « Notre continent est en marche, malgré les nombreux défis d’un monde en crise », a-t-il déclaré sur X, anciennement twitter.

Le Président Faye a aussi appelé à renforcer l’unité entre les pays africains. Il a encouragé chacun à poursuivre l’œuvre des grands leaders africains du passé pour construire une Afrique en paix, libre et prospère. (Source RTS)

La Mauritanie, point de départ majeur des migrants vers l’Espagne

Longtemps dominée par les départs depuis le Maghreb, notamment le Maroc, la migration irrégulière vers l’Espagne est désormais majoritairement d’origine subsaharienne : 72 % des arrivées en 2024, contre 62 % en 2023.

Le rapport annuel sur la sécurité nationale espagnole révèle que la Mauritanie est devenue en 2024 le principal pays de départ des migrants irréguliers vers l’Espagne, avec plus de 25 000 départs, dépassant ceux cumulés du Maroc et de l’Algérie. Au total, 61 372 migrants ont atteint l’Espagne par voie maritime, un record qui dépasse celui de 2018, avec une hausse de 10,3 % par rapport à 2023. (Source apanews)

Bénin : le code électoral modifié cristallise toujours les critiques contre le pouvoir

Au Bénin à moins d'un an des élections générales de 2026, le code électoral modifié le 15 mars 2024 ne fait toujours pas consensus. L'opposition, la société civile et le clergé continuent de le dénoncer vertement et demandent sa relecture. Le porte-parole du gouvernement avait martelé que « ce code est pour tout le monde, majorité comme opposition ».

Juste après son adoption, début 2024, le code électoral a été qualifié de « crisogène ». Les conditions d'attribution des sièges, par exemple, sont très critiquées : pour prétendre à un siège de députés, il faut obtenir au moins 20 % des suffrages dans l'ensemble des 24 circonscriptions. L'opposition y voit une manœuvre. Comme en 2019, elle accuse le pouvoir de chercher à exclure les autres acteurs politiques de ces élections au Bénin. (Source RFI)

La Côte d’Ivoire veut faire son cinéma

Outre les séries destinées au public local, le gouvernement espère attirer davantage de productions étrangères. Pour donner un coup de pouce à la professionnalisation de la filière, trois studios sont en construction à Abidjan.

Dans une ruelle sablonneuse d’Abidjan flotte un air d’autrefois. Entre deux barres d’immeubles, les comédiens de 220 logements jouent au damier, à côté d’une vieille cabine téléphonique et d’un petit maquis reconstitué de toutes pièces, vantant les mérites de la Bock, « la bière de l’homme fort ». La nouvelle création d’A +, la chaîne de Canal+ consacrée aux séries africaines, promet une plongée dans les années 1990 et la vie d’un quartier populaire – les fameux « 220 logements » – alors célèbre dans la capitale économique de Côte d’Ivoire.

Tour cycliste du Togo 2025 : le Mali domine la 30ᵉ édition, Diarra Sidiki champion

La trentième édition du Tour cycliste international du Togo s'est achevée ce samedi 24 mai 2025, marquée par une performance sans faille de l'équipe malienne, solidaire et très efficace. Après neuf étapes courues en 1300 kilomètres de compétition, Diarra Sidiki du Mali s'est emparé du maillot jaune de champion, récompensant une prestation collective remarquable de l'équipe malienne.

La dernière étape, disputée ce samedi entre Djagblé, à la périphérie et les rues animées de Lomé, a été remportée par Ilboudo Soumaïla du Burkina Faso, devançant le Français Julien Amadori, arrivé second, et le Malien Diallo Djandouba, en troisième position. Cette arrivée spectaculaire a révélé l'intensité de cette ultime journée de courses. (Source Africanews)

Coupe de la Confédération : Berkane arrache le nul et décroche un troisième sacre

Malgré un contexte hostile et un climat tendu autour de la rencontre, la Renaissance Sportive de Berkane a tenu bon. Les Marocains ont arraché le match nul (1-1), ce dimanche au stade Amaan de Zanzibar, face au Simba SC lors de la finale retour de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies. Un résultat suffisant, après leur victoire à l’aller (2-0), pour s’offrir un troisième sacre continental.

Dans une ambiance bouillante et un environnement marqué par plusieurs incidents en marge du match, les hommes de Mouine Chaâbani ont mis du temps à rentrer dans leur rencontre. Cueillis à froid par une équipe tanzanienne déterminée, les Oranges ont plié dès la 17e minute sur une contre-attaque fulgurante conclue par Joshua Mutale, opportuniste face à Munir Mohamedi. (Source CAF)

Soudan du Sud : les jeunes inclus dans le processus de transition

Au Soudan du Sud, un forum de la jeunesse s’est tenu à Juba. Un forum organisé pour inclure davantage les jeunes au processus de transition politique. Dans la mesure où 70% des Sud Soudanais ont moins de 30 ans, cette formation s’est avérée cruciale pour l’avenir du pays.

Une participation des jeunes cruciale pour l’avenir du pays. Mais freinée par un accès à l’éducation limité. Les années de de conflit ont mis à rude épreuve un système éducatif sous-financé. En 2021, l’UNICEF estimait que 2.8 millions d’enfants étaient déscolarisés, soit “la plus forte proportion d’enfants non scolarisés au monde” (Source Africa 24)

Sara 2025 : la Cedeao prend une part active à cette 7e édition

Comme les années antérieures, la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) est encore présente à la 7e édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara) qui se tient du 23 mai au 1er juin 2025, au Parc des expositions d’Abidjan - Port-Bouët.

Il s’agit pour l’institution sous-régionale ouest-africaine de se faire connaître davantage du grand public à travers les actions qu’elle mène dans le secteur de l’agriculture.

La commissaire aux affaires économiques et de l’agriculture de la commission de la Cedeao, Massandjé Touré Litse, est un peut plus claire. Pour elle, il est important pour son institution d’être au rendez-vous de l’agriculture en vue d’être plus proche des communautés. Car ce salon regroupe plus de 100 pays. (Source fratmat)

Coopération régionale : Tshisekedi et Ndayishimiye réévaluent l’Accord-cadre d’Addis-Abeba à Kinshasa

En prélude au 12ᵉ sommet du Mécanisme régional de suivi (MRS) de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a effectué une visite de travail à Kinshasa ce dimanche 25 mai, où il a été reçu par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi.

Dans un communiqué officiel, la Présidence du Burundi a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations préliminaires avant la tenue du sommet prévu le 28 mai à Kampala (Ouganda). À cette occasion, Evariste Ndayishimiye remettra la présidence tournante du MRS, qu’il assure actuellement. (Source MCP)

Niger : le Président reçoit le Comité national pour l'hymne de l'AES

Cette audience a été organisée pour discuter de la participation du comité à l'élaboration de l'Hymne de la Confédération AES, dénommée "la Confédérale"

Ce samedi 24 mai 2025, Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République et Chef de l'État du Niger, a accordé une audience au Comité National du Niger. Ce comité a œuvré, aux côtés de ceux du Burkina Faso et du Mali, à l'élaboration de l'hymne de la Confédération des États du Sahel (AES), intitulé "La Confédérale". (Source Alwihda)