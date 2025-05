Algérie: Hadj - Les préparatifs aux Lieux saints ont atteint 'un stade très avancé'

La Mecque — Le directeur du bureau des affaires des pèlerins algériens, Tahar Braik, a affirmé lors de sa visite, dimanche aux Lieux Saints à La Mecque, que les préparatifs relatifs à l'accueil des pèlerins algériens sur le Mont d'Arafat et dans les camps de Mina avaient atteint un "stade avancé", ce qui permettra l'accomplissement des rites dans des "conditions adéquates et sereines".

M. Braik a expliqué, dans une déclaration à la presse, que cette visite s'inscrivait dans le cadre "d'une série de visites de terrain organisées suite aux réunions de coordination relatives à l'organisation de la saison du Hadj".

"S'enquérir des préparatifs à Arafat, l'un des rites majeurs du Hadj, a permis d'évaluer le niveau des prestations fournies aux pèlerins algériens, notamment en termes d'hygiène et d'équipement des camps, outre la disponibilité de la climatisation et des services de sécurité et de surveillance au profit des hadjis à l'effet de leur permettre d'accomplir confortablement leurs rites ", a-t-il soutenu.

Le même responsable a ajouté que les camps de Mina ont également "atteint un niveau avancé de préparation, notamment après l'amélioration de leurs infrastructures, ce qui reflète les efforts consentis pour réunir les meilleures conditions en faveur des pèlerins".

En outre, M. Braik a insisté sur l'importance de "se conformer aux directives jurisprudentielles émises par les cheikhs accompagnant la délégation, notamment pour les personnes âgées et les malades qui peuvent bénéficier de dispenses religieuses pour leur déplacement à La Mecque après l'accomplissement du rite d'Arafat, à condition de mandater une autre personne pour la lapidation (rajm) à leur place".

Il a affirmé que "les divers indicateurs enregistrés lors de cette visite de terrain augurent d'une saison de Hadj réussie", saluant l'engagement et la coopération des pèlerins ainsi que le rôle du bureau des affaires des pèlerins algériens, dans "la mobilisation de tous les moyens à même de garantir la sécurité et le confort des pèlerins".

M. Braïek a, par ailleurs examiné, le plan adopté pour le déplacement des pèlerins d'Arafat à Mouzdalifa puis à Mina, tout en s'enquerrant des mesures préventives, notamment la présence de gardes et de contrôleurs dans les tentes, et la disponibilité des issues de secours et des équipements de protection pour assurer la sécurité de tous.