Algérie: Organisation de l'EXPOMER 2025 du 25 au 27 septembre à Alger

Alger — La première édition du Salon international de la mer et de l'économie bleue "EXPOMER 2025" sera organisée, du 25 au 27 septembre prochain à Alger, avec la participation de plus de 80 exposants nationaux et internationaux, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Ce Salon qui sera organisé au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" par la société "Ecogic", en partenariat avec l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL), et placé sous le patronage du Club des entrepreneurs et industriels (CEI), vise à renforcer l'efficacité et la performance de l'économie bleue, en mettant en valeur les capacités des principaux acteurs nationaux et internationaux.

Lors d'une conférence de presse, la directrice de la société organisatrice, Mme Yasmine Mimouni, a précisé que "ce Salon se veut une plateforme interactive favorisant l'échange d'expériences en vue de développer l'économie bleue en Algérie et d'accompagner la politique du Gouvernement visant la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures".

Pour sa part, la Directrice de l'ENSSMAL, Mme Boutekrabet Linda, a souligné que ce Salon, placé sous le thème "Pour une économie bleue durable", permettra d'établir un pont de dialogue entre les universitaires, les entrepreneurs, les fournisseurs et les porteurs de projets innovants, afin de promouvoir ce secteur créateur de richesse.

Les organisateurs prévoient, à cette occasion, la signature de plusieurs conventions entre les différents acteurs du secteur de l'économie bleue, qui est à même de créer plus de 200.000 emplois directs et indirects à l'horizon 2035, selon Mme Boutekrabet.

Le programme de ce Salon comprend l'organisation de conférences et d'ateliers sur différentes thématiques, telles que l'économie circulaire, l'innovation, la logistique portuaire et l'aquaculture.

Lors de cette conférence, le président du CEI, Rachid Bouhamed, a insisté sur l'importance de cet événement, à travers lequel les organisateurs aspirent à créer une synergie entre les entrepreneurs et les porteurs de projets pour concrétiser leurs idées, d'une part, et entre les professionnels et entrepreneurs en vue de l'approvisionnement en matières essentielles, d'autre part.