Congo-Kinshasa: Tractations pour la signature d'un accord minier entre la RDC et les Etats-Unis.

Un accord minier entre la RDC et les Etats-Unis est en cours des discussions. Une fois signé, cet accord va attirer les investissements américains dans le secteur minier en contrepartie des garanties sécuritaires. Dans le cadre de ce futur accord, les entreprises américaines vont investir dans le secteur minier congolais et développer des infrastructures indispensables au développement de la RDC tels que les routes, les chemins de fer et l'énergie.

Pour le gouvernement américain, ce futur accord minier sera un partenariat gagnant - gagnant dans le respect des lois nationales et internationales, notamment en matière de travail, d'environnement et aussi de la lutte contre la corruption.Cependant, au sein de la société congolaise, certaines voix s'élèvent pour dénoncer ce futur accord qui serait ni plus ni moins un bradage des ressources minières de la RDC.

-D'autres Congolais en revanche saluent ces discussions en vue d'un accord minier entre la RDC et les Etats Unis. Mais ils s'interrogent sur la particularité de cet accord lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle, la Chine est le premier partenaire commercial de la RDC et contrôle presque tout le secteur minier de la RDC.

Toutefois, en dépit des craintes et divergences des vues, d'aucuns estiment que le retour à la paix dans l'Est de la RDC est plus que jamais une impérieuse nécessité après trois décennies d'insécurité dans cette partie du pays. Mais il est aussi indispensable que cet accord autour des minerais dits stratégiques soit réellement au bénéfice de la population congolaise.