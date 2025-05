Afrique: La CAF dévoile un nouveau trophée pour la Coupe de la Confédération

Quelques jours après avoir révélé le tout nouveau trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, la Confédération Africaine de football (CAF) a poursuivi sa modernisation en présentant, ce dimanche à Zanzibar, une nouvelle coupe pour la Coupe de la Confédération, juste avant la finale de l'édition 2023/24.

Ce nouveau trophée, imaginé dans un design audacieux et résolument moderne, rend hommage à l'héritage de cette compétition considérée comme la deuxième plus prestigieuse d'Afrique. Une refonte qui s'inscrit dans la volonté de la CAF de revaloriser l'image de ses compétitions interclubs.

Pensée comme un symbole d'unité, d'excellence et d'ambition, cette nouvelle coupe présente un ballon doré mat au sommet, orné d'une carte brillante du continent africain. Ce globe est soutenu par deux bras dorés en finition mate, représentant la solidarité et la force du football africain.

Par cette initiative, la CAF continue de soigner sa communication visuelle et affirme ses ambitions : offrir aux clubs africains un écrin digne de leurs exploits et positionner ses compétitions sur un pied d'égalité avec les grandes scènes internationales.

Le corps argenté étincelant, rehaussé d'un éclair doré dynamique et conçu spécialement pour la gloire, reflète l'énergie et la compétitivité du tournoi. Sa base en marbre à la texture martelée symbolise la tradition et le prestige, gravée du nom de la compétition et des anciens vainqueurs.

Mesurant 45 cm de haut et pesant entre 8 et 10 kg, ce trophée est forgé pour la gloire, incarnant l'ambition sans relâche et l'esprit indomptable du football africain.

Le club tanzanien Simba SC et la RS Berkane s'affronteront lors du match retour de la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024-2025, ce dimanche à Zanzibar (coup d'envoi à 16h00, heure locale / 13h00 GMT).

Berkane mène 2-0 après le match aller disputé au Maroc, mais devra faire face à une équipe de Simba bien décidée à inscrire son nom dans l'histoire avec un premier titre continental.