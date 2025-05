Afrique: France - Un mémorial national dédié aux victimes de l'esclavage colonial à Paris

Le président français, Emmanuel Macron, a rendu hommage aux 224 000 affranchis de 1848 et a annoncé la création prochaine d'un jardin mémoriel au Trocadéro, à Paris.

Le chef d'État français a rappelé l'importance de la Journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage, en soulignant que « 177 ans après la signature du décret d'abolition de l'esclavage », la capitale accueillera le lieu de mémoire. Soutenu dès 2018 par le président français, le projet a été porté par le monde associatif et appuyé par la ville de Paris. Il s'inscrit dans une démarche de reconnaissance du travail de mémoire mené par « des centaines de bénévoles » qui, pendant trois décennies, ont fouillé les archives de la période coloniale pour retrouver les identités des anciens esclaves. « Des êtres dont le destin semblait voué à l'oubli », a écrit le chef de l'État.

Le mémorial prendra la forme d'un jardin et sera implanté dans un lieu symbolique : les jardins du Trocadéro, là même où fut proclamée et signée la Déclaration universelle des droits de l'Homme en 1948. La pièce maîtresse du site sera l'inscription des noms de 224 000 anciens esclaves affranchis, désignés comme « Nouveaux libres », inscrits dans ce jardin mémoriel. Ces noms, selon Emmanuel Macron, « symbolisent l'accession à la liberté et à la citoyenneté ». Il voit dans cette oeuvre « un message de la Nation, message de reconnaissance et de réconciliation ».

La traite transatlantique

La mémoire de l'esclavage reste un enjeu sensible et essentiel en France. Ce mémorial s'inscrit dans une série d'initiatives visant à mieux intégrer cette histoire dans la conscience nationale, à l'image des travaux menés en Outre-mer et dans certaines communes métropolitaines. La France a été un acteur majeur de la traite transatlantique, déportant entre le XVIIe et le XIXe siècle environ 1,4 million d'Africains vers ses colonies, principalement aux Antilles, en Guyane et à La Réunion.

Ces esclaves étaient exploités dans les plantations de canne à sucre, de café ou de coton, générant des profits considérables pour l'économie coloniale. L'esclavage a été aboli une première fois en 1794, rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte, avant d'être définitivement aboli par le décret du 27 avril 1848.