Congo-Kinshasa: La guerre du M23/AFC entrave les activités touristiques dans le parc des Virunga (Société civile)

La guerre qui sévit au Nord-Kivu a entravé, depuis plusieurs mois, les activités touristiques dans le parc national des Virunga.

Le porte-parole du Collectif des jeunes unis pour la protection de la nature (COJUPN) a lancé cette alerte, vendredi 23 mai, à Beni.

« La guerre qui sévit dans l'Est de la RDC a des impacts extrêmement négatifs sur l'environnement et, plus concrètement, sur la conservation de la nature, notamment le parc national des Virunga. Elle a considérablement réduit les recettes que ce dernier devrait générer, notamment à travers l'activité touristique, qui est aujourd'hui quasi inexistante en raison de l'ampleur inquiétante du conflit », a indiqué Kasereka Vyambithe.

Il a également déploré la disparition de la culture de la conservation chez les riverains du parc ainsi que l'occupation d'une partie de ce patrimoine mondial de l'UNESCO par des groupes armés.

Cet environnementaliste a ainsi exhorté les autorités du pays à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national.

« Aux dirigeants du pays, nous disons : rétablissez l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Il faut que Kinshasa restaure la paix, et rien que la paix, pour que la vie touristique reprenne, pour notre bien-être et celui des générations futures », a-t-il conclu.

Créé le 21 avril 1925, le parc national des Virunga, classé au patrimoine mondial, demeure l'une des aires protégées les plus importantes : un sanctuaire pour une faune emblématique et une source de vie, de résilience et d'espoir pour des millions de personnes vivant dans l'Est de la RDC.

Mondialement reconnu pour sa richesse floristique et faunique, abrite une diversité d'habitats naturels exceptionnels, s'étendant de 600 mètres d'altitude jusqu'à plus de 5 000 mètres, au sommet du mont Ruwenzori, dans le territoire de Beni.