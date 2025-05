Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - Les Nations Unies réitèrent leur soutien au Sahel

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience le vendredi 23 mai 2025, à Ouagadougou, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, pour échanger des questions de coopération.

La lutte contre le terrorisme et l'appui aux initiatives de développement dans le Sahel attirent le système des Nations unies aux côtés du Burkina Faso. En séjour au Burkina Faso, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a été reçu en audience le vendredi 23 mai 2025, par le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma.

Les deux autorités ont passé en revue les relations de coopération bilatérales et les projets et programmes qui constituent les priorités de l'Etat burkinabè. A la sortie de l'entretien avec le chef du parlement, le diplomate onusien, Leonardo Santos Simao, a confié être venu féliciter les autorités burkinabè pour les efforts déployés en faveur du retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Il a profité de l'occasion pour réitérer la disponibilité des Nations unies à soutenir le pays des Hommes intègres, pays membre de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) dans ses initiatives de développement et dans sa lutte contre le terrorisme. Pour lui, la question du terrorisme est une préoccupation de tous, dans la mesure où elle sape les efforts de développement et installe l'insécurité et l'instabilité dans les pays. Par ailleurs, le représentant spécial a salué la réussite de la réunion de Bamako entre la CEDAO et l'AES. Il a encouragé les parties prenantes à continuer de travailler ensemble pour une coopération multiforme.

En ce qui concerne les Nations unies, M. Simao a rassuré de la disponibilité des institutions onusiennes à poursuivre le financement et l'accompagnement des programmes de développement comme de par le passé afin d'apporter son soutien au peuple burkinabè.