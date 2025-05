Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu hier une visite de quatre jours au Burkina Faso.

Après celle effectuée au Niger, cette visite s'inscrivait également dans le cadre de la poursuite de l'engagement de l'UNOWAS pour soutenir le peuple Burkinabè dans ses efforts pour la consolidation de la paix, la sécurité et le développement.

A Ouagadougou, M. Simão a eu une série de rencontres avec les autorités. Il a été reçu en audience par le premier Ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo. Il s'est également entretenu avec le ministre des

Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré ; le Président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma ; le Commandant, ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Mme Passowendé Pélagie Kabre Kabore ; et Anuuyirtole Roland Somda, ministre des Sports, de la jeunesse et l'emploi, ainsi qu'avec des représentants de la société civile, l'équipe pays des Nations unies, et le corps diplomatique.

Les discussions ont porté sur divers sujets liés à la situation nationale et régionale, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région, et la nécessité de coordonner les efforts pour combattre d'une manière efficace le terrorisme, qui utilise des armes plus sophistiquées et des enfants.

A cet égard, le Représentant spécial a salué la tenue réussie de la réunion à Bamako entre la Confédération des Etats de l'Alliance du Sahel (AES) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le 22 mai, et a appelé pour une coopération régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme, qui menace tous les états de la région.

Le Représentant spécial a réitéré l'engagement des Nations unies, en coordination avec ses partenaires, pour continuer à soutenir le peuple du Burkina Faso dans sa quête pour la paix et la prospérité y compris dans le domaine de l'auto-suffisance alimentaire.