Sénégal: La Fédération de football doit faire face à un profond déficit

« Alerte rouge » sur le football sénégalais. La Fédération sénégalaise de football affiche un déficit de 2,4 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Une situation critique qui met en péril la tenue des compétitions, la survie des clubs et la crédibilité de l'instance, à trois mois d'élections fédérales.

Le rapport financier 2024 de la Fédération sénégalaise de football (FSF) révèle une chute brutale de la trésorerie : - 58%, pour un chiffre d'affaires en baisse de moitié, à 2,6 milliards de francs CFA. En cause d'abord, l'échec des Lions à la CAN 2024, éliminés en huitième de finale, avec un manque à gagner de 2,8 milliards de francs lié à l'absence de primes Fifa et CAF et de revenus de sponsoring.

Charges élevées

Pendant ce temps, les charges restent élevées : 1,76 milliard en primes et subventions. Les compétitions régionales et féminines ont vu leurs budgets fondre, seul le beach soccer bénéficie, lui, d'un coup de pouce.

Côté gestion, 3,3 milliards de francs CFA sont absorbés par des « services extérieurs » peu détaillés, et les honoraires d'arbitres explosent de 52% sans justification claire. Les subventions reçues de l'État et des partenaires, elles, ont été divisées par deux, mettant les ligues locales en difficulté.

Une trésorerie exsangue

Résultat : une trésorerie exsangue qui menace la tenue des championnats, le versement des salaires et les travaux comme la réhabilitation du stade Demba-Diop qui accuse déjà un retard important. La Fédération appelle aujourd'hui à une réforme de la gouvernance et à un soutien financier d'urgence et mise sur de meilleurs résultats à la CAN 2025.