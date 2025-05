Tunisie: Le voyage du 'Train de Sensibilisation Horizons 2030' a démarré dimanche, reliant Barcelone à Tunis et El Jem

Le voyage du "Train de Sensibilisation Horizons 2030" a débuté dimanche dernier, partant de la gare de Barcelone et se dirigeant vers Tunis, puis El Jem (gouvernorat de Mahdia). Cette initiative a été lancée par les étudiants du mastère professionnel de l'Institut supérieur des études technologiques (ISET) Charguia, dans le but de promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par le ministère des Transports.

Le voyage s'effectue à bord du train VIP de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), et prévoit l'organisation d'activités culturelles, pédagogiques, artistiques et récréatives dans diverses stations, telles que Barcelone, Bir Bouregba, Ennefidha, Kalaa Soghra et El Jem. L'objectif est de sensibiliser les citoyens à l'importance de préserver le service public.

Mourad Zegab, représentant du ministère des Transports, a souligné à l'Agence TAP l'engagement de son département à soutenir cette initiative des étudiants, visant à promouvoir les 17 Objectifs de Développement Durable. Il a précisé que cette manifestation a pour but de sensibiliser la population à la nécessité de préserver le service public, un pilier essentiel pour le développement durable.

Des conférences et des jeux pédagogiques sont également programmés tout au long du trajet, dans le cadre d'une démarche visant à renforcer les liens entre l'entreprise et son environnement. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de mieux comprendre et partager les enjeux environnementaux et sociaux du développement durable.