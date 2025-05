Tunisie: Le ministre de l'Intérieur inspecte le poste frontalier Dhehiba-Wazen et annonce la reprise des travaux de réaménagement

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a effectué une visite dans le gouvernorat de Tataouine où il a suivi de près l'évolution de la circulation commerciale et des voyageurs au poste frontalier de Dhehiba-Wazen. Lors de sa visite, il a également inspecté les travaux en cours de réaménagement de ce poste et pris connaissance des préoccupations des habitants de la région.

Pour rappel, le poste frontalier de Dhehiba-Wazen enregistre un trafic commercial considérable. Chaque jour, environ 300 camions commerciaux transitent entre la Tunisie et la Libye, tandis que plus de 1200 voyageurs et 500 véhicules de tourisme traversent la frontière.

Le directeur régional de l'Équipement à Tataouine, Ridha Hussein, a précisé que le contrat pour la finalisation des travaux de réaménagement du poste a été attribué à un nouvel entrepreneur. Cela fait suite à la résiliation du précédent contrat avec l'ancien entrepreneur le 7 septembre 2023. Les travaux, qui ont déjà progressé de 80 %, reprendront dès que les crédits nécessaires seront alloués.

Il est aussi à noter que les travaux de réaménagement du poste frontalier ont débuté en 2016, mais ont accumulé un retard significatif, dépassant les six ans de délais. Ce projet de modernisation vise à améliorer les conditions de circulation commerciale et de passage des voyageurs, un enjeu majeur pour la région, qui joue un rôle clé dans les échanges entre la Tunisie et la Libye.