Tunisie: Coupe du pays - Demi-finale - EST - L'appétit ne manque pas...

Le doublé est le vœu le plus cher de Maher Kanzari, plus déterminé que jamais à réussir son second passage à la tête de l'Espérance. Pour ce faire, il faudra déjà passer le cap de l'USBG pour pouvoir se qualifier en finale de la Coupe de Tunisie.

Rien ne vaut une nouvelle consécration, cette fois-ci en Coupe de Tunisie, pour booster le moral des joueurs avant de s'envoler pour les États-Unis où ils disputeront la Coupe du monde des clubs. C'est désormais le but à atteindre par le staff technique "sang et or" après avoir réussi à remettre de l'ordre dans la maison et aux joueurs de regagner confiance en eux-mêmes.

Des joueurs qui ont connu des zones de turbulences avant l'arrivée de Maher Kanzari. Une entame de saison peu flatteuse, ponctuée par une prestation collective peu convaincante pour une équipe finaliste en Ligue des champions de la dernière édition et championne de Tunisie en titre, outre qu'elle s'apprête à disputer la Coupe du monde des clubs.

La première crise de résultats a conduit au départ de Miguel Cardoso le 22 octobre dernier. Laurentiu Reghecampf lui a succédé après un court intérim assuré par Skander Kasri. Mais le technicien roumain a échoué, lui aussi, à donner un cachet de jeu à l'équipe et a été conduit également vers la porte de sortie le 17 mars, alors que l'Espérance s'apprêtait à affronter Mamelodi Sundowns en quarts de finale de la Ligue des champions.

Jouer sur un deuxième tableau

Et c'est à ce moment-là que Maher Kanzari a pris les choses en main. Sauf qu'en deux semaines, il ne pouvait faire grand-chose, échouant à qualifier l'équipe en demi-finales de la C1 africaine.

Il lui restait dès lors deux tableaux sur lesquels il pouvait se rattraper : le championnat et la Coupe de Tunisie. Le titre de champion de Tunisie étant acquis, c'est le deuxième tableau sur lequel joue désormais le coach "sang et or" : la Coupe de Tunisie.

Si jusque-là les confrontations étaient plutôt faciles, ponctuées par de larges victoires remportées successivement devant l'ASK (6-0), le CSHL (4-0) et l'ESZ (3-1), le déplacement de cet après-midi à Ben Guerdane ne sera pas de tout repos face à un adversaire connu pour être particulièrement coriace à domicile. Ceci dit, l'explication de tout à l'heure contre l'USBG sera la plus difficile à négocier en Coupe de Tunisie, d'autant qu'elle se jouera bien loin de l'Olympique de Radès où l'Espérance a ses repères.

Avec les mêmes...

En prévision de la demi-finale de cet après-midi, Maher Kanzari dispose d'un effectif au grand complet. Aucune absence n'est enregistrée pour cause de blessure ou de suspension.

De surcroît, le coach "sang et or" devra aligner, probablement à un ou deux joueurs près, le même onze de départ que celui qui a donné la réplique à l'ESZ lors du tour précédent de la Coupe de Tunisie. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne.

Formation probable : Ben Saïd, Ben Ali, Ben Hmida, Tougaï, Jelassi, Ogbelu, Guenichi, Jebali, Sasse, Belaïli et Jabri.