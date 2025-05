Tunisie: Le Forum Science Société 2025 - Rendez-vous à la Cité des Sciences de Tunis pour un développement durable

La Cité des Sciences de Tunis accueillera la première édition du "Forum Science&Société : Partenariat et Horizons pour un Développement Durable" (F2SPH 2025), qui se déroulera les 26 et 27 mai 2025. Cet événement d'envergure, destiné à promouvoir les échanges entre la science, la société et les différents acteurs du développement durable, vise à offrir une plateforme de réflexion sur les grands défis contemporains, tels que la biodiversité, le changement climatique et l'intelligence artificielle.

Organisé en collaboration avec plus de 35 experts internationaux et 50 institutions académiques, socio-économiques et de la société civile engagées dans le développement durable, le forum F2SPH 2025 entend renforcer les synergies entre science et société. Il facilitera les interactions et le partage de connaissances au sein d'un environnement propice à l'innovation et à la recherche.

Au programme de cet événement unique, huit panels de discussion, 28 conférences scientifiques, une soirée astronomique ainsi que plus de 30 stands d'exposition. Des personnalités officielles, des diplomates et des représentants de plus de 20 pays africains et européens participeront à ces échanges de haut niveau.

La Cité des Sciences annonce déjà plus de 1000 inscrits et invite tous les acteurs de la recherche, de l'innovation et du développement durable à s'inscrire pour participer à ces débats et présenter leurs travaux et projets.

L'accès à l'événement est gratuit, et les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel : ⁦https://cst.rnu.tn/f2sph/index.html⁩.