Tunisie: Coupe du pays - Demi-finale - USBG - Les joueurs portés par un beau rêve

Les « Jaune et Noir » de Ben Guerdane caressent l'espoir de réaliser le même exploit que celui de 2017 : briguer un billet pour la finale au préjudice de leur prestigieux adversaire Sang et Or.

Pour l'entraîneur Afouène Gharbi, c'est sûr qu'il n'y a pas meilleur souvenir afin de bien préparer son équipe au niveau mental pour la demi-finale d'aujourd'hui que de leur rappeler la partie héroïque du 28 mai 2017 contre cette même Espérance. Un match qui a envoyé l'USBG, pour la première fois de son histoire, en finale de la Coupe de Tunisie grâce aux tirs au but ( 5 à 4 ) après un nul par 0- 0 durant 120 minutes de jeu.

Pour celui qui a réussi le plus, le principal et le plus important de sa courte mission, à savoir le maintien avant deux journées de la fin, ce nouveau challenge est une belle épreuve pour mettre en évidence et confirmer son beau travail à la tête de ses protégés actuels.

Solides et aguerris

« Le championnat, c'est le stress permanent, la pression lourde sur les épaules à chaque match, l'obligation pesante du résultat», dévoile-t-il. «Les matches de Coupe, c'est un autre combat, avec de l'enthousiasme, le souci certes de gagner mais avec l'envie de convaincre et de plaire en présentant un football bien cousu », ajoute-t-il.

Et d'avouer : « Mentalement, je ne crains pas beaucoup pour mon équipe, car la culture de la gagne fait désormais partie de la mentalité de mes joueurs. Les matches de championnat à enjeu crucial les ont bien aguerris et en ont fait de solides compétiteurs. Ils savent composer avec les grandes épreuves. Ils ont tous les atouts pour rivaliser techniquement, physiquement et tactiquement avec les plus grosses cylindrées. L'Espérance a le vent en poupe après avoir été sacrée champion et a un statut à défendre et une suprématie à justifier. Moi et mes joueurs, nous sommes également dans l'euphorie d'une période faste avec le maintien. Nous avons aussi l'avantage du public et du terrain. Les chances de passer en finale sont donc égales pour les deux équipes».

C'est vrai que l'USBG a gagné les trois tours précédents à la maison, mais le CAB en seizièmes de finale, le CSS en huitièmes et même EGSG en quarts ont été de gros morceaux, des durs à cuire. Le fait d'avoir surmonté les deux premiers écueils en pleine bataille pour la survie et d'être qualifiés pour les demies est déjà une victoire.

Mais quand une seule empoignade, si dure soit-elle, est le dernier obstacle pour se trouver en finale, le rêve d'être finaliste le 1er juin devient légitime. Conscients qu'un échec cet après-midi au pied du podium serait quand même une déception pour bien des fans, Afouène Gharbi et ses hommes sont donc bien décidés à se battre jusqu'au bout pour que leur belle aventure de fin de saison ne s'arrête pas aux demi-finales. Surtout que l'effectif sera au grand complet, avec la possibilité de conserver un schéma de jeu qui a fait ses preuves (3 - 5 - 2) et de faire confiance aux mêmes éléments qui ont affiné le groupe et donné satisfaction.

C'est-à-dire les incontournables: Farhati, Ben Hassen, Taous, Machmoum, Yeken, Abderrazak, Banga, Mbida, Souissi, Belwafi et Yaâkoubi. Et une variété de jokers: Touis, Loussoukou, Bououni, Ben Ahmed et Chaâbane. «Moins ils seront paralysés par l'enjeu de la qualification, plus ils seront en mesure de rivaliser au niveau individuel et collectif», assure le coach Afouène Gharbi, précisant que l'issue de ce duel avec l'Espérance «dépendra largement d'une concentration et d'une vigilance extrêmes tout au long de la partie. Halte aux erreurs de marquage sur les ballons en mouvement et sur les balles arrêtées».