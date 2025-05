Tunisie: L'école de Jemna valorisée par l'OMS et l'UNICEF pour ses projets innovants

L'école primaire de Jemna, située dans la délégation de Kebili Sud, a reçu deux distinctions prestigieuses lors du mois de mai. Le 17 mai, l'établissement s'est vu décerner la trousse "Kids Athletics" dans le cadre du programme national de promotion de l'activité physique et sportive en milieu scolaire, initié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en partenariat avec l'Observatoire national du sport. Le 20 mai, l'école a également été honorée par le prix de la "Ferme idéale", attribué par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Selon Fouad Ben Youssef, directeur de l'école, ces récompenses couronnent le travail conjoint des équipes pédagogiques, du personnel administratif et des élèves, dans le cadre d'un projet d'école inclusive. Cette dynamique vise à renforcer les activités des clubs scolaires dans divers domaines, notamment culturels, sanitaires et environnementaux, afin de renforcer le lien entre l'élève et son établissement.

Le prix "Kids Athletics", obtenu parmi 19 écoles sélectionnées à l'échelle nationale sur plus de 3 800 établissements, valorise les efforts déployés pour encourager la pratique sportive et lutter contre les comportements à risque tels que le tabagisme, par le biais d'activités physiques. D'une valeur d'environ 12 000 dinars, cette récompense a permis à l'école d'aménager une piste sportive ainsi que plusieurs parcours, offrant ainsi aux élèves des infrastructures adaptées pour la pratique régulière du sport. Ces équipements contribueront également à améliorer les performances des élèves lors de compétitions scolaires, à l'image des résultats obtenus l'an dernier lors des finales du championnat national à Radès.

Par ailleurs, le prix de la "Ferme idéale" souligne l'engagement des élèves, encadrés par le personnel éducatif, dans la gestion et l'exploitation d'une ferme scolaire. Ce jardin pédagogique, véritable espace vert au sein de l'établissement, favorise le développement des activités pratiques en sciences et en environnement. Il constitue un support d'apprentissage essentiel pour des matières telles que l'éveil scientifique, tout en générant des revenus supplémentaires pour l'école. Ce prix comprend la dotation en matériel de nettoyage et outils agricoles, facilitant ainsi le travail sur la ferme.

Ces deux distinctions témoignent de la volonté de l'école primaire de Jemna de promouvoir une éducation globale, axée sur le bien-être physique, l'engagement citoyen et la sensibilisation environnementale.