Tunisie: Coupe du pays - Demi-Finale USM-ST (0-0, 2-4 T.A.B) - La chance a souri aux Stadistes

Détenteurs du trophée, les Stadistes compostent leur billet pour la finale de la Coupe de Tunisie au détriment des Monastiriens à la faveur de la séance des tirs au but. Bien mérité.

Comme il s'agit d'un match de coupe, il était tout à fait normal que la prudence fût de rigueur. Un peu trop tout de même au point que les occasions créées se comptent sur les doigts d'une main dans un match marqué par une forte pluie.

La première occasion du match fut monastirienne : suite à un centrage de Ghorbel, la reprise de Mastouri est si molle que Sami Hlel n'a eu aucune difficulté à intercepter la balle (12').

Dix minutes après, une petite frayeur enregistrée au sein de la défense stadiste et une première grosse occasion du match : balle perdue malencontreusement par Adem Arous, récupérée par Mehdi Ganouni dont la puissante frappe frôle le deuxième poteau (22').

L'attaque stadiste réplique une minute plus tard quand Ndaw se faufile en pleine surface de réparation, mais Jouini intervient et lui pique la balle (23').

Puis, une autre grosse occasion des locaux : Ganouni s'infiltre sur la gauche, centre pour Haj Ali dont le tir puissant s'écrase sur la transversale (30').

Bref, une première mi-temps durant laquelle on n'a pas enregistré beaucoup d'occasions, même si les Usémistes se sont montrés plus entreprenants. Beaucoup d'efforts physiques fournis en opérant le pressing sur le porteur du ballon, ce qui explique entre autres le manque d'occasions en première mi-temps. Un bon nombre de tentatives ont été interrompues au niveau du milieu de terrain. La bataille de l'entrejeu a coupé l'herbe sous les pieds des attaquants.

Ratages et infériorité numérique

En termes de volume de jeu, la deuxième mi-temps était beaucoup moins intéressante à suivre et, à vrai dire, n'on a eu rien à se mettre sous la dent. Et comme les deux protagonistes n'ont pas pu en découdre dans le temps réglementaire, il fallait passer aux prolongations durant lesquelles les Monastiriens ont été malchanceux à deux reprises. D'abord quand Rayan Azouz se fait expulser à la 92' pour somme d'avertissements puis à l'ultime minute lorsque Aymen Harzi voit sa frappe frôler le montant droit des filets de Sami Hlel (120') après un service précis sur balle arrêtée. Ça aurait été le K-.O.

Le même Harzi a joué de malchance à la séance des tirs au but en ratant le premier tir, et Mastouri n'a pas fait mieux. La chance a, ainsi, souri aux Stadistes qui se qualifient en finale après s'être imposés aux tirs au but (4-2).

USM : Hlaoui, Zeguei, Jouini, Ghorbel, Azouz, Orkuma, Haj Ali (EL Hmidi puis Dridi 120'), Trayi, Ganouni (Herch 103'), Harzi et Mastouri.

ST : Hlel, Khalfa, Sahraoui, Arous, Laifi, Bonheur, Touré (Atoui 103'), Ndaw (Ayari 60'), Saafi , Werghemmi (Smaali 90') et Kadida.

Ligue 2 -- derNière journée

L'ASMarsa euphorique

Après la JSK, c'est au tour de l'ASMarsa de la rejoindre et de revenir en Ligue 1. Le destin en main, l'ASM n'a pas raté l'occasion de recevoir le CSMsaken pour l'emporter 2-0. Bilel Touati (37') et Karoui (76') ont donné les trois points les plus chers à l'ASM qui n'en demandait pas plus. Une seule saison passée en Ligue 2 et l'ASM retrouve vite sa place après l'effondrement de Jendouba vers la fin. Nous y reviendrons.