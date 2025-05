Algérie: 78e Assemblée mondiale de l'OMS - Le ministre de la Santé rencontre à Genève son homologue mauritanien

Geneve — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi a rencontré, son homologue mauritanien, M. Abdallahi Sidi Mohamed Wedih, à Genève (Suisse), les deux parties ayant salué le niveau de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la santé, indique samedi un communiqué du ministère de la Santé.

"Cette rencontre, qui s'est tenue jeudi soir, s'inscrit dans le cadre de la participation de M. Saihi aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)", précise la même source indiquant qu'elle "a été l'occasion pour les deux ministres de réaffirmer la profondeur des relations fraternelles et historiques unissant l'Algérie et la République islamique de Mauritanie".

Les deux parties ont salué le niveau de coopération entre les deux pays notamment dans le secteur de la santé, "exprimant leur satisfaction quant aux progrès réalisés dans ce secteur et leur volonté commune de renforcer ces liens et d'élargir leurs perspectives au mieux des intérêts des deux peuples frères."

A cet égard, M. Saihi a réitéré "la disponibilité de l'Algérie à accompagner la Mauritanie dans le développement de son système de santé", soulignant "l'importance de l'échange d'expertises et de connaissances dans les spécialités médicales prioritaires, ainsi que la mise en oeuvre de projets de santé conjoints adaptés aux défis sanitaires actuels", ajoute le communiqué.

Pour sa part, le ministre mauritanien de la Santé a exprimé "ses remerciements et sa reconnaissance à l'Algérie pour son soutien continu au secteur de la santé dans son pays, que ce soit par l'envoi de missions médicales algériennes ou par la formation des personnels de santé mauritaniens" réaffirmant "la volonté de la Mauritanie de hisser cette coopération à des niveaux plus exhaustifs et plus efficaces."

A l'issue de la rencontre, il a été convenu de poursuivre la coordination et la concertation sur diverses initiatives et projets bilatéraux futurs, ce qui reflète la volonté politique des dirigeants des deux pays et renforce les liens de coopération fraternelle entre les deux peuples, selon la même source.