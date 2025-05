Tunisie: Le pays accueille la deuxième édition du 'Camp du Requin' à Zarzis en juin 2025

Le Fonds mondial pour la nature en Afrique du Nord lance un appel à participation pour la deuxième édition du "Camp du Requin", qui se tiendra du 16 au 19 juin 2025 à Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie.

Ce camp, qui fait partie du projet de restauration des populations de requins et de raies dans le golfe de Gabès, offre une plateforme unique pour l'échange de connaissances, la discussion d'idées innovantes et la coopération autour de la mise en oeuvre d'initiatives concrètes visant à protéger ces deux espèces marines menacées. Les participants auront ainsi l'opportunité de contribuer à la conservation de ces poissons cartilagineux dans une région particulièrement vulnérable à leur disparition.

Le programme de l'événement comprend des ateliers interactifs animés par des experts, ainsi que des visites de terrain sur des sites spécifiques. Les discussions porteront sur les défis et solutions relatifs à la conservation des requins et des raies, deux espèces essentielles pour l'équilibre des écosystèmes marins.

Les candidats souhaitant participer au camp doivent être des étudiants en master ou en doctorat dans le domaine des poissons cartilagineux (requins et raies), ou des pêcheurs impliqués dans la pêche durable, avec une expérience confirmée dans la protection de ces espèces. Une expérience dans l'utilisation de technologies innovantes pour surveiller et étudier les espèces menacées (comme les caméras appâtées - BRUVs, ou les techniques de marquage) est également requise.

Une espèce en danger : les requins et les raies face aux menaces

Les poissons cartilagineux, incluant les requins et les raies, sont parmi les plus anciennes espèces marines, avec plus de 1199 espèces recensées dans le monde. Leur rôle dans les écosystèmes marins est crucial, notamment en régulant les populations de proies et en contribuant au transfert de nutriments.

Cependant, ces espèces sont confrontées à une menace grandissante due aux activités humaines. Selon une étude publiée dans la revue Science, la population des requins et des raies a diminué de plus d'un tiers depuis 1970, en raison de la surpêche, de la pêche accidentelle, de la dégradation des habitats, du changement climatique et de la pollution.

La disparition des requins a un impact majeur sur l'équilibre des écosystèmes marins. En tant que prédateurs supérieurs, leur déclin perturbe la chaîne alimentaire marine. Les raies, quant à elles, jouent un rôle essentiel en fouillant les fonds marins pour se nourrir, ce qui permet d'oxygéner les sédiments et de favoriser leur enrichissement en nutriments, contribuant ainsi à la santé des océans.

Le "Camp du Requin" est une initiative importante pour sensibiliser les scientifiques, les pêcheurs et les défenseurs de l'environnement aux enjeux liés à la conservation de ces espèces, tout en promouvant une gestion durable des ressources marines.

L'événement se déroulera sous l'égide du Fonds mondial pour la nature (WWF) et s'inscrit dans le cadre d'un projet régional visant à restaurer les populations de requins et de raies dans le golfe de Gabès, un écosystème marin riche mais menacé.