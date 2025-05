Algérie: Alger - Saisie de plus de 4kg de cocaïne

Alger — Le service de recherche et d'investigation de Cheraga a procédé, en collaboration avec l'escadron de sécurité routière (ESR) de Zeralda relevant de la Gendarmerie nationale, au démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne dans la wilaya d'Alger et à la saisie de plus de 4kg de cette drogue dure, a indiqué, dimanche, un communiqué de ce corps.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, "le service de recherche et d'investigation de Cheraga a procédé, en coordination avec l'escadron de sécurité routière de Zeralda, au démantèlement d'un réseau de trafic de drogues dures (cocaïne) dans la wilaya d'Alger", précise la même source.

"Après que des éléments de l'escadron de sécurité routière de Zeralda ont procédé, au niveau d'un point de contrôle sur la voie express de l'ouest, à l'interception de deux véhicules pour les soumettre à la fouille, le conducteur du premier véhicule a pris la fuite, tandis que le deuxième véhicule a été intercepté", ajoute la même source, soulignant que la fouille du véhicule a permis la découverte de paquets de cocaïne pesant 3,300 kg, outre l'arrestation de deux individus et la saisie du véhicule".

A l'issue de l'enquête et de l'interrogatoire des individus arrêtés, il a été procédé à l'identification du principal suspect, qui est en état de fuite, et à la perquisition de son domicile, où une autre quantité de cocaïne, pesant 850 grammes, une somme d'argent et des morceaux de kif traité ont été retrouvés", note le communiqué.

Après parachèvement des procédures légales, "les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes", conclut le communiqué.