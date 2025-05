Algérie: Conseil d'affaires Algéro-mauritanien - Appel à la conclusion d'un accord préférentiel entre les deux pays

Nouakchott — Le Conseil d'affaires algéro-mauritanien a appelé au terme de sa 9e session, samedi à Nouakchott, à la conclusion d'un accord préférentiel entre les deux pays couvrant un ensemble de produits, en œuvrant à développer le commerce de troc comme outil de développement des zones frontalières.

Les recommandations de la 9e session du Conseil, ouverte vendredi, ont été annoncées lors d'une rencontre tenue en présence du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, de la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Ahmednah, et de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Amine Sid.

L'événement a également vu la participation du directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Rabah Fassih, du directeur par intérim des Mécanismes de soutien à l'exportation au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, El-Houari Abdelatif, de représentants du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), et des hommes d'affaires des deux pays.

Dans ses recommandations, le Conseil d'affaires a appelé à "la conclusion d'un accord préférentiel couvrant un ensemble de produits, l'accélération de la création d'un comité technique mixte ad hoc, la levée de tous les obstacles entravant l'accès des marchandises mauritaniennes et algériennes aux marchés des deux pays, et à la signature d'un accord de transport routier entre les deux pays".

Le Conseil a également préconisé d'assouplir les transactions financières entre les deux pays, de mettre en place des cadres juridiques et des procédures sanitaires pour l'importation et l'exportation du bétail et dérivés, tout en assurant l'accompagnement, par les autorités, des entreprises des deux pays, dans les procédures administratives liées à leurs activités commerciales.

Dans ses recommandations, le Conseil a appelé les entreprises algériennes et mauritaniennes à participer aux différentes activités économiques et commerciales organisées dans les deux pays, à renforcer et à activer la ligne maritime qui les relie, en levant tous les obstacles entravant sa régularité, et à accélérer le rythme de réalisation de la route reliant Tindouf et Zouerate.

Les recommandations ont porté également sur l'ouverture de lignes maritimes directes entre les différentes villes algériennes et mauritaniennes, avec la proposition de développer le commerce de troc entre les deux pays, en tant qu'outil de développement des zones frontalières.

Le Conseil a salué, à cette occasion, les efforts "colossaux" consentis par les deux gouvernements pour développer les relations économiques, soulignant l'importance d'œuvrer à la réalisation des objectifs escomptés dans ce domaine en exploitant les opportunités offertes.

Lors de cette rencontre, l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie a présenté des exposés sur le climat d'investissement dans le pays.

La 9e session du Conseil d'affaires algéro-mauritanien a été présidée par Youssef el Ghazi du côté algérien et Mohamed El Adhal Ould Bettah, du côté mauritanien, et ce, en marge de la Foire des produits algériens qui se tient à Nouakchott du 22 au 28 mai 2025.