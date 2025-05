L'Autorité générale pour la recherche géologique, la branche technique du ministère des Minéraux, a annoncé que le secteur minier contribuait à 60 % du total des devises entrant dans le trésor public, ce qui équivaut à 60 % des exportations du Soudan.

Le directeur général de l'Autorité, le géologue consultant Ahmed Haroun a révélé qu'un plan quinquennal (2025-2030) vise à développer les domaines de recherche et d'exploration et à promouvoir tous les types de minéraux dans le pays, y compris les minéraux industriels qui contribuent à la reconstruction, en plus des minéraux énergétiques, des minéraux radioactifs et des minéraux précieux.

Haroun a salué le rôle important joué par la sous-secrétaire du ministère des Minéraux lors de sa visite en Russie, soulignant la profondeur et la force des relations économiques entre les deux pays. Il a expliqué que le ministère bénéficiera de ces relations dans les domaines de la formation et de la qualification, en plus de tirer parti de l'expertise technique fournie par les entreprises russes.

Il a souligné qu'un certain nombre de grandes entreprises russes ont exprimé leur intérêt à investir dans le secteur minier, expliquant que les rapports reçus par le sous-secrétaire d'État comprenaient des cartes géologiques et chimiques du secteur oriental du pays.