Ile Maurice: Plus qu'un mariage de l'art et des saveurs, une célébration des produits du terroir

Actuellement et jusqu'au 7 juin, le Labourdonnais Waterfront Hotel, en collaboration avec le nouveau laboratoire de gastronomie mauricienne lancé par Eclosia, Kareron vous propose un événement culinaire intitulé Dialogue entre l'Art et le Goût. Tenu à Brasserie Chic, cet événement porté par le chef Nizam Peeroo (photo), trouve son inspiration dans l'exposition qui se tient actuellement au Blue Penny Museum. Une exposition mettant en lumière l'univers de Malcolm de Chazal, un poète, peintre et écrivain, qui a su célébrer les couleurs et les saveurs de l'île Maurice.

Il ne pouvait y avoir que le chef Nizam Peeroo, grand défenseur de notre patrimoine culinaire, pour interpréter en cuisine l'univers de Malcolm de Chazal. Pour ce faire, le chef a dessiné un menu signature, qui célèbre les produits du terroir. Chaque plat se veut ainsi une oeuvre d'art où se dessinent nos racines métissées venues d'Inde, d'Afrique et d'Europe. Des entrées aux desserts, le chef Nizam Peeroo nous invite à une traversée gustative à la redécouverte de ces recettes profondément enracinées dans notre terroir. Des recettes bien trop souvent oubliées ou mises à l'écart.

En entrée vous pourrez savourer une chiquetaille de poisson cordonnier, piment kari frit, limon confit, jeunes pousses de lentilles, qui n'est pas sans nous rappeler le traditionnel poisson cordonnier frit et lentilles, ou encore un rasson de crabe carrelet parfumé au tamarin et aux feuilles de karipoule, beignets croustillants de fruit à pain. Notre coup de cœur ira toutefois à l'achard de cabri des côteaux de Rivière Noire servi sur une tranche de pain maison légèrement grillé, salade d'amarante (bred malbar), de quoi ravir même ceux qui ne sont pas friands de la chair de cabri.

Parmi les six plats de résistance, on notera le dry curry de canard, papaye verte accompagné d'un riz sauté aux pistaches grillées et oignons frits qui vous mettra en joie. Les végétariens n'ont pas été oubliés, un croustillant de brèdes songes et besan, dont la préparation se perd, le tout relevé d'une sauce de tamarin et curcuma, fera le plaisir des papilles. Les desserts ne sont pas en reste, vous aurez le choix entre une crème brûlée au fruit à pain, une déclinaison de l'ananas Victoria, un samoussa à la papaye verte ou une île flottante à la Malcolm.

La cuisine, c'est bien ce qui réunit tous les Mauriciens. Et pourtant, qu'est-ce que la cuisine mauricienne ? «Il n'y a pas une cuisine mauricienne, car les mélanges d'épices dépendent des familles. Pour cet événement culinaire, j'ai voulu travailler sur des produits qui se perdent. Aujourd'hui, nous avons un problème à Maurice car nous ne retrouvons pas sur les marchés les produits bien de chez nous. Où sont nos bred malbar, nos pois carrés ? Nous avons au moins 10 variétés de bred malbar à Maurice», explique le chef Peeroo.