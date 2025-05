Togo: Gomado et d'anciens exclus et démissionnaires de partis politiques de l'opposition sous la bannière « TOVIA »

« TOVIA », ce nom n'évoquera plus désormais seulement la reconnaissance d'une appartenance à une même famille biologique ou à un même père dans les oreilles et la pensée des Togolais, mais également comme un cri de ralliement pour des acteurs qui partagent la même vision pour le développement local et la gouvernance politique au Togo. Un mouvement portant le nom « TOVIA » a été lancé ce Samedi à travers un Forum, dénommé « Forum des voix utiles », par des acteurs politiques issus de divers horizons. Il s'agit d'un forum qui a rassemblé autour des leaders de ce mouvement, des jeunes gens venus de différentes localités.

De tout ce qui a été dit au cours de cette rencontre qui a eu pour cadre le Centre Communautaire de Bè, il est à noter que TOVIA (Togolais Viens Agir) repose sa vision sur trois éléments fondamentaux, « le Développement local », « la compétence » et « la transparence ». Et pour s'annoncer dans le landernau togolais, ce mouvement d'indépendants dont nombre sont des exclus de l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement) a également officialisé ses premiers responsables. La Coordination nationale de TOVIA est donc assurée par le Ministre-Maire, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, lui-même exclu de l'ANC depuis bientôt un an.

Si ce Forum a été une occasion d'explications de certaines évidences de la gouvernance au Togo et de la politique, il a également permis d'annoncer la présence de ce mouvement dans la bataille politique des élections locales de Juillet prochain.

En effet, fait-il fi de toutes les accusations et les injures dont lui et ses camarades exclus font l'objet. « Si le Togo tombe, il tombe pour tout le monde. Personne ne s'en sortira. C'est ensemble qu'on doit construire le Togo. Lorsqu'on parle mal de nous, c'est maintenant que nous progressons », a informé M. Gomado avant de poursuivre, « nous sommes convaincus que l'espoir du Togo réside dans l'implication concrète de ses filles et fils là où la vie se joue chaque jour : dans les communes ».

Et, donc, invite-il les Togolais à l'action au plan local afin de pouvoir changer de façon durable quelque chose dans le quotidien de tous. Ainsi, ce mouvement coiffé par une équipe dirigeante de 15 personnes (hommes et femmes), des anciens membres de partis politiques exclus ou démissionnaires, est foncièrement convaincu d'une chose, le développement du Togo a pour point de départ, nos villages, quartiers et communes. « Nous croyons que chaque citoyen a un rôle à jouer, que chaque action locale compte et que c'est ensemble, en agissant ici et maintenant que nous construirons un avenir meilleur pour nous tous », a énoncé le Coordonnateur national de TOVIA.

Les locales étant prévues pour le 10 Juillet 2025, les compositions des listes de candidatures de ce mouvement dans les diverses communes du Togo sont attendues. Toutefois, il est certain à en croire M. Gomado qu'on aura avecTOVIA, des candidats compétents, intègres et enracinés dans leur territoire. Attention, car d'après les explications des responsables de TOVIA, compétence ne veut pas faire allusion aux diplômes mais bien des qualités des hommes et femmes qui ont quelque chose à apporter leurs communautés et qui ont fait déjà des preuves dans leurs cercles familiaux et sociaux.

Gomado et ses co-partisans ouvrent les bras à tous, dans la nouvelle marche amorcée. « Elle est pour le Togo, pour nos villages, nos quartiers, nos familles. Elle est pour cette jeunesse qui attend qu'on lui fasse confiance, ces femmes et hommes qui oeuvrent chaque jour souvent dans l'ombre à faire vivre nos communautés », a-t-il assuré.

Cette incursion faite, place donc au travail car comme le reconnait le leader de TOVIA, c'est bien « maintenant que tout commence ».