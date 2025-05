Cote d'Ivoire: Grand-Bassam/Vitré 1 - Le nouveau chef Adjé Aké Germain officiellement installé

Le village de Vitré 1, localité située dans la sous-préfecture de Grand-Bassam, a connu une ambiance particulière. Pour cause, son nouveau chef, Nanan Adjé Aké Germain dit Eyi Kadjé II, a été officiellement intronisé.

La cérémonie s'est déroulée le vendredi 23 mai 2025, à la place publique dudit village en présence des autorités politiques et administratives, des rois et chefs coutumiers, des guides religieux, et de la population.

Cette intronisation n'est plus qu'un simple titre mais, elle constitue une joie immense pour les habitants qui voient une nouvelle ère et un nouveau soleil brillé dans leur cité.

Présent à cette cérémonie solennelle en qualité de haut patron, Dr Eugène Aka Aouélé, président du Conseil régional du Sud-Comoé, par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), a adressé ses félicitations au nouveau chef et à ses notables. « Je voudrais saluer avec la plus grande considération la sagesse de tous ceux ou celles qui ont oeuvré de part leur posture à cette grande responsabilité. j'apprécie à sa juste valeur. Mes félicitations », a-t-il salué. Il a également exhorté le tout nouveau chef à préserver l'unité, la cohésion et la solidarité pour aboutir au développement.

« Aujourd'hui, le village de Vitré 1 dans toute sa diversité avec la richesse de ses lignages, de ses familles et de ses sensibilités célèbre un acte fondamental, l'installation de son nouveau chef. C'est un instant mémorable porteur de sens hautement administratif et en même temps profondément ancré dans les valeurs traditionnelles. Ce jour marque votre entrée officielle dans une fonction exigeante, celle de porter la voix, les ambitions et les projets d'un peuple qui aspire à la paix, à la concorde et à la prospérité. Il vous appartient de faire en sorte que la belle conjonction entre les exigences administratives et la valorisation de coutume soient une réalité à Vitré 1. Vous êtes désormais l'interface entre l'histoire de ce village et son avenir. Travailler à la paix, à l'unité, à la stabilité et à la clarté de la prise des décisions et des actions », a exhorté Dr Aka Aouélé. Réaffirmant son engagement à accompagner le nouveau chef dans ses fonctions.

Quant à Jean Louis Moulot, maire de Grand-Bassam, il a souligné l'importance de l'événement qui renforce la cohésion sociale, la préservation des valeurs et la promotion du développement local. « Le chef est à la fois le gardien de nos us et coutumes, le médiateur naturel en cas de conflit, le garant de la paix et le moteur du progrès communautaire », a-t-il soutenu.

Dans la foulée, le préfet du département de Grand-Bassam, Mme Sidibé Nasrou, a remis au chef Adjé nouvellement intronisé son arrêté de nomination.

Débutée par la libation et par la prière, cette cérémonie a été pour la circonstance une célébration solennelle. À travers les prestations artistiques, le son du tam-tam parleur ou encore de la fanfare, rythmé par des esquisses de pas de danse, de ballet, une ambiance conviviale pour ce peuple qui tourne une page et ouvre une nouvelle.

Niamké Jacques, président du comité d'organisation, a présenté les civilités de Nanan Adjé Aké. Avant de donner le parcours exceptionnel de ce dernier. « Fils de feu Aké Adjé René et de feu Akissi Jeanne, il s'engage dès son jeune âge dans la marine nationale. Après plusieurs stages de formation en Afrique et en Europe, il gravit les échelons pour devenir successivement maître principal major commando parachutiste puis premier plongeur des mineurs de Côte d'Ivoire », a-t-il précisé.

Cette cérémonie s'est terminée par les dons offerts au chef nouvellement installé.