La 19e édition du championnat d'Afrique senior de de Sambo a démarré ce samedi 24 mai 2025 au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. La cérémonie d'ouverture de cette compétition continentale a été présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah accompagné du ministre de la jeunesse et des sports, Bogola Haba.

Cette cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs autres personnalités comme Général Abdoulaye Keita, Chef d'état mojor de l'armée de terre, l'ambassadeur de la Russie en Guinée, Alexandre Popov, Ben Daouda Nansoko, président du comité olympique et sportif guinéen, Dalil Skali, président de la Confédération africaine de Sambo(CAS) et son vice-président, le secrétaire général de la CAS, Me Amadou Sadigou Bah, président de la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées, mais aussi de plusieurs présidents de fédération de Sambo.

Dans son discours, Me Amadou Sadigou Bah, a remercié toutes les personnes qui sont impliquées pour que ce rêve devient une réalité. C'est le cas notamment, du Général Mamadi Doumbouya, président de la république, du premier ministre Amadou Oury Bah, du ministre de la jeunesse et des sports, Bogola Haba, du président de la CAS et son staff, le comité olympique et sportif guinéen,....

Pour sa part, le ministre de la jeunesse et des sports a souhaité la bienvenue à toutes les délégations qui ont pris part à ce 19e édition du championnat d'Afrique de Sambo avant d'inviter ses homologues des autres pays de s'investir davantage pour le rayonnement de cette discipline sportive qui peut occuper positivement la jeunesse.

Avant de lancer officiellement la compétition, le premier ministre a au nom du Général Mamadi Doumbouya, remercié le président de la Confédération africaine de Sambo qui s'est beaucoup impliqué pour le développement cette discipline sportive en Guinée.

Il a ensuite salué les performances des athlètes guinéens de Sambo qui ont reussi à décrocher plusieurs médailles lors des dernières compétitions continentales et internationales.

Pour cette première journée, c'est le Maroc(3 médailles d'or), le Cameroun (2 médailles d'or), Centrafrique(1 médailles d'or), Burkina Faso (1 médailles d'or) qui ont dominé les débats. La Guinée pays hôte a eu 3 médailles dont 1 en argent et deux en bronze.

La compétition va se poursuivre jusqu'au 26 mai prochain à Conakry.