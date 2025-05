Guinée: Mamou - PN-RAVEC - L'UCEG et l'ANACIP unissent les forces pour l'adhésion des citoyens

Lancé depuis le 15 avril dernier, le programme national pour le recensement biométrique à vocation d'état civil (PN-RAVEC) se poursuit à l'intérieur comme à l'extérieur de la République de Guinée.

Pour une adhésion massive des citoyens de la région administrative de Mamou, l'Agence Nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP) et l'union citoyenne pour l'émergence de la Guinée (UCEG) ont mené une campagne de sensibilisation sur l'importance du recensement biométrique dans la région administrative de Mamou en moyenne Guinée.

C'est ainsi que les deux structures ont rencontré les étudiants de l'ISFAD pour échanger sur le rôle que les jeunes et les étudiants doivent jouer comme des ambassadeurs dans leurs familles pour les amener à se faire recenser.

Il a également été question d'informer les étudiants de l'ISFAD et les citoyens de mamou de la Mise en place et l'opérationnalisation des Centres d'Éducation Civique et Électorale (CECE) par le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) à travers l'Agence Nationale pour la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix.

Le but est d'informer, Éduquer et Mobiliser les citoyens pour des processus électoraux inclusifs et paisibles ; Renforcer la connaissance des populations sur leurs rôles, droits et obligations civiques et citoyens; Favoriser la compréhension des citoyens sur le processus électoral, le système électoral et l'ensemble des procédures de l'élection (l'enrôlement des électeurs, retrait des cartes, la participation au vote...).

Cette rencontre avec les jeunes a connu la présence de M. Amadou Barry Président de l'UCEG, Mamadou Oury sow, coordinateur régional de l'UCEG à Mamou, Thierno Amadou Bah, Coordinateur préfectoral de l'UCEG et Boubacar Malal Baldé, membre de l'ANACIP qui ont tour à tour expliqué l'importance du PN-RAVEC avant de prodiguer d'utiles conseils aux participants.