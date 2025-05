Ethiopie: SICPA a salué le leadership et les efforts du pays en matière de transformation numérique

Addis-Abeba — SICPA, entreprise suisse spécialisée dans les technologies de sécurité, a exprimé sa profonde admiration pour les efforts de transformation numérique de l'Éthiopie et le leadership visionnaire du gouvernement.

Mathieu West, directeur régional des ventes de SICPA, a félicité le gouvernement éthiopien pour son approche avant-gardiste des technologies numériques, de l'intelligence artificielle (IA) et des infrastructures sécurisées.

Addis-Abeba a récemment accueilli la plus grande exposition technologique jamais organisée en Afrique de l'Est, l'Ethiopian Tech Expo 2025.

Soulignant les développements récents, Mathieu West a également souligné la présence accrue de l'entreprise en Éthiopie, en collaboration avec les entités concernées.

« Ce partenariat souligne notre engagement commun à renforcer l'infrastructure numérique et la souveraineté technologique de l'Éthiopie », a-t-il déclaré.

West a également souligné le rôle essentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans les solutions de SICPA.

Il a ajouté : « L'IA nous permet de développer des algorithmes avancés qui améliorent l'efficacité des entreprises et des systèmes gouvernementaux. Nous constatons un investissement important et ciblé des secteurs public et privé ici en Éthiopie, et c'est très impressionnant.»

Évoquant la transformation globale de l'Éthiopie, West a ajouté : « L'Éthiopie se distingue dans la région. La combinaison d'investissements publics et privés, de soutien gouvernemental et d'orientations politiques claires est impressionnante. Nous avons constaté que l'Éthiopie a progressé résolument dans cette direction depuis plusieurs années, et la dynamique s'intensifie. »

Notant l'évolution des tendances technologiques mondiales, il a déclaré : « Il y a quelques années, la blockchain dominait le débat. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. La différence réside dans le fait que ces technologies sont désormais plus accessibles et intégrées aux solutions concrètes.»

Enfin, West a exprimé sa gratitude au gouvernement éthiopien pour l'organisation de l'ETEX EXPO 2025, qui témoigne de l'engagement du pays en faveur de l'innovation. « Nous sommes impatients de retourner en Éthiopie prochainement pour continuer à développer ensemble des projets à fort impact. »