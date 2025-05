Ile Maurice: L'importance du renforcement des capacités des fonctionnaires

Le ministre délégué aux Finances, Dhaneshwar Damry, a souligné la nécessité d'améliorer constamment les compétences des fonctionnaires et a reconnu que le renforcement des capacités était une priorité pour le gouvernement. Il a rappelé les quatre valeurs essentielles qui régissent la gestion des finances publiques : l'efficacité opérationnelle, la transparence, la responsabilité et la responsabilité fiscale.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation des formateurs de deux jours organisé par le ministère des Finances, en collaboration avec l'Association of Consulting Engineers (ACE) Mauritius, sur le cahier des charges de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), le lundi 12 mai à l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation à Ebène.

Le programme de formation vise à répondre aux défis de la conception et de la gestion des contrats dans le cadre de la croissance rapide du secteur des infrastructures et de la construction à Maurice. En outre, le ministre délégué Damry a souligné les valeurs fondamentales de l'île Maurice, notamment la méritocratie et l'égalité des chances, qui, selon lui, ont historiquement guidé le développement de la nation et continuent à façonner les principes de gouvernance contemporains.

Il a noté que ces valeurs se retrouvent dans la performance des fonctionnaires, soulignant ainsi la nécessité d'une formation continue et d'un renforcement des capacités pour une prestation efficace des services publics.

Neermal Gowreesunker, le président d'ACE Mauritius, a, lui, reconnu le partenariat solide entre le ministère des Finances et ACE Mauritius dans la facilitation de l'atelier de formation des formateurs. Il a salué la mise en oeuvre des contrats FIDIC en tant que référence internationale pour la gestion des contrats d'infrastructure. En outre, il a souligné la fonction critique des ingénieurs-conseils dans la gestion de la conception technique, la supervision et l'administration des contrats, qui est vitale pour l'exécution réussie de projets importants.

Il a également souligné l'importance des contrats FIDIC dans la réduction des retards et des litiges, qu'il a attribués principalement à des déficiences dans la gestion des contrats plutôt qu'à des défis techniques. Il a reconnu que le gouvernement dépendait de plus en plus de ces contrats pour les marchés publics et a souligné leur rôle dans l'amélioration des services de conseil pour les projets de construction.