Le ministère de la Protection sociale et du Développement de l'État du Nord-Darfour a achevé la mise en oeuvre du programme de distribution d'aide humanitaire aux familles de la ville d'Al Fasher, qui ciblait (2247) familles, dans (43) quartiers résidentiels, en plus de (47) rassemblements de centres d'hébergement pour personnes déplacées dans la ville, pour un coût total de (350) millions de livres, avec le soutien du gouverneur du Nord-Darfour.

Le Comité de distribution de l'aide humanitaire, lors de sa réunion tenue aujourd'hui au ministère de la protection sociale et du développement, présidée par le Dr Badour Adam Mohammed, directeur général du ministère, a affirmé l'engagement du gouvernement de l'État à alléger le fardeau de la vie des citoyens afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins quotidiens.

Elle a déclaré que le comité a pu livrer de l'aide humanitaire à (2247) familles, dans (43) quartiers résidentiels de la ville d'Al-Fasher, en plus de (47) rassemblements de centres d'hébergement pour personnes déplacées dans la ville. Elle a souligné les défis auxquels est confronté le Comité de distribution de l'aide humanitaire, notamment les bombardements continus de l'artillerie de la milice de soutien rapide sur les quartiers résidentiels, le manque de liquidités et l'interruption des réseaux de communication. Le Dr Badour a réitéré l'engagement du gouvernement de l'État à fournir davantage de soutien et d'assistance pour garantir que le programme couvre toutes les familles, en particulier à la lumière du grand besoin d'assistance.

Elle a appelé le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, et le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, à accélérer la levée du siège d'El Fasher pour faciliter et accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire et des convois commerciaux vers la ville.

De leur côté, les représentants des initiatives communautaires et les bénéficiaires du programme ont salué

Le soutien continu du gouverneur du Darfour du Nord à l'aide humanitaire, qui, selon lui, a eu un impact positif sur les familles, a appelé à la poursuite du projet et à l'élargissement de la fourniture de l'aide humanitaire.