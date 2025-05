Burkina Faso: Réseau des caisses populaires du pays - Plus de 202 milliards F CFA mobilisés en 2024

A la date du 31 décembre 2024, les ressources mobilisées auprès des membres du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) se chiffrent à 202,171 milliards FCFA soit, une hausse de 9% par rapport à l'année 2023.

C'est ce qui est ressorti des réalisations des objectifs quantitatifs et des indicateurs de performance du RCPB de l'exercice 2024. Le directeur financier et comptable de la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Mahamadi Souaré, a donné ces chiffres au cours de la 12e Assemblée générale (AG) ordinaire du jeudi 22 mai 2025, à Ouagadougou.

Il a relevé que ces mobilisations affichent un niveau de réalisation de 95,96% de l'objectif annuel. M. Souaré a ajouté que sur l'exercice 2024, le nombre de membres est passé à 859 525 au 31 décembre 2024, à 807 635 en 2023, soit, une croissance de 6% et avec un taux de réalisation de 89,81% par rapport à l'objectif annuel. Au niveau de l'encours des crédits accordés aux membres, le directeur financier et comptable a noté une progression de 2% en rythme annuel.

« Ils s'établissent à 131,959 milliards 959 millions F CFA pour un niveau de réalisation de 83,67 % », a-t-il précisé. Quant aux crédits en souffrance, il a confié qu'ils ont connu une hausse de 13% en fin 2024 avec un taux de réalisation de 133,73% par rapport à l'objectif annuel. Ils s'établissent à 7,170 milliards 170 millions F CFA.

Un RCPB résilient

Ces différents résultats ont été salués par la directrice exécutive, de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso (AP/SFD- BF), Perpétue Coulibaly. « Nous sommes fiers de ces résultats, parce qu'au niveau de la FCPB, tous les ratios prudentiels ont été respectés, même si au niveau du RCPB, deux indicateurs n'ont pas été respectés», s'est-elle exprimée. Une situation qui, selon elle, s'explique par le contexte difficile actuel que vit le pays. « Malgré cette situation, le RCPB est resté résilient. Il a continué à offrir ses services aux populations. Nous le félicitons pour cette résilience », a insisté Perpetue Coulibaly.

A son tour, le Président du conseil d'administration (PCA) de la FCPB, Saïbou Nassouri, s'est également réjoui des avancées significatives réalisées au cours de l'année 2024. Toutefois, il a fait remarquer que des défis demeurent. Il s'agit, entre autres, de la stabilisation en cours du nouveau logiciel SIG, SELATIS et la maitrise de la qualité du portefeuille crédit. A ce sujet, il a invité les PCA, les présidents de conseil de surveillance et leurs directeurs de caisses à redoubler d'efforts dans les actions d'assainissement, gage de la pérennité des caisses.

Des bâtisseurs de la justice sociale

« Le rôle que vous jouez dans l'écosystème financier national est non seulement essentiel, mais aussi profondément transformateur. Votre action s'inscrit dans la vision d'un Burkina Faso résilient, solidaire et équitable. Un Burkina où chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale ou sa localisation géographique, peut accéder à des services financiers de qualité », a lancé, aux participants, le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. Pour lui, les membres de la faitière sont des bâtisseurs de la justice sociale à la base.

Ils sont ces maillons indispensables qui relient les villages reculés à la dynamique économique nationale, donnant ainsi aux oubliés du système financier classique une voix, une dignité, une capacité d'agir. « Là où les banques ferment leurs portes, les caisses populaires s'ouvrent à la population. Là où le marché exclut, la solidarité inclut », a reconnu le chef du département chargé des Finances. Et pour plus de performance, il a invité la FCPB à poursuivre avec détermination cette oeuvre patriotique et à renforcer davantage la gouvernance, la transparence et l'impact de ses actions.