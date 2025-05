Burkina Faso: Marché boursier - Des journalistes à l'école de Coris Bourse

La Société de gestion et d'intermédiation (SGI), Coris Bourse, a organisé une session de formation sur le marché boursier au profit d'une vingtaine de journalistes burkinabè, le jeudi 22 mai 2025, à Ouagadougou.

La Société de gestion et d'intermédiation (SGI), Coris Bourse veut passer par la presse pour contribuer à la vulgarisation de la bourse auprès des populations burkinabè. Dans cet objectif, elle a organisé une session de formation au profit d'une vingtaine d'hommes et de femmes de médias, le jeudi 22 mai 2025, à Ouagadougou. Pour le directeur de Coris Bourse, Hermann Traoré, l'objectif de la SGI est d'apporter un peu plus d'expertise à la presse nationale, de sorte qu'elle puisse mieux couvrir les événements liés au marché financier et de contribuer ainsi à promouvoir et à vulgariser ce secteur très porteur qu'est la bourse.

« Notre objectif est de toujours assurer la vulgarisation de la culture boursière. Et pour y arriver, nous travaillons au quotidien avec nos amis de la presse. Il est important que ces derniers soient outillés sur le marché financier régional, son mécanisme, son fonctionnement et ses objectifs », a-t-il confié.

A travers, cette formation, il s'agit donc de voir les hommes et femmes de presse s'intéresser davantage au marché financier, à la bourse et de challenger les SGI, à travers des articles de presse sur ces questions, a-t-il ajouté. Pour M. Traoré qui a lui-même assurer cette formation, la Bourse est un moyen complémentaire à l'épargne classique, un instrument de redistribution de la richesse, d'où l'intérêt de son appropriation par les populations.

Elle constitue également un puissant levier pour le financement des projets de développement des Etats et des entreprises.

« Depuis la création du marché financier régional, c'est plus de 22 000 milliards F CFA qui ont été levés via la BRVM. Vous voyez donc l'impact que cela a eu en termes de développement économique et de création de richesses. La bourse permet aux entreprises d'avoir du financement, aux Etats de lever des fonds et aux populations d'investir leur épargne. A partir de ces trois piliers, on comprend comment la bourse peut jouer et joue un rôle essentiel dans le développement de la croissance économique de nos pays et dans la production de richesse pour nos populations », a argumenté le directeur général de Coris Bourse.

« Une session très bénéfique »

Au cours de cette session, les journalistes ont également eu droit à une communication sur la place et le rôle de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) sur le marché financier régional de l'espace UEMOA, sa structuration et son fonctionnement, ses principales activités, ainsi que son évolution depuis sa création en 1996 et sa contribution au financement des économies de la région. Cette présentation a été assurée par le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, Davy Soubeiga. Le responsable du marché des capitaux à Coris Bourse, Askadar Sanou, a pour sa part entretenu les professionnels de l'information sur le fonctionnement du marché régional des titres publics dédiés aux Etats de l'UEMOA.

Ce marché monétaire relève de la compétence de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à travers UMOA-Titres. A l'issue de la session, Hermann Traoré s'est dit pleinement satisfait, au regard de l'engouement des journalistes, de l'interactivité durant les communications. Il a réitéré l'engagement de Coris Bourse à renouveler l'initiative.

C'est le même sentiment de satisfaction qui a animé les bénéficiaires de cette journée de formation. « Cet atelier de formation a été très bénéfique pour nous les journalistes qui traitons l'actualité économique et financière. Pour mieux traiter ces informations, il est important que nous soyons outillés sur les questions boursières qui sont complexes », a confié le journaliste à la radio nationale du Burkina, Sannonon Somé.

Pour lui, cette formation lui a permis de comprendre les mécanismes boursiers, les règles de fonctionnement de la Bourse, comment le marché boursier est organisé. « Sans cette formation, ce n'était pas évident de se prononcer sur ces sujets. Je ressors de cette session très enrichi en informations financières liées au marché boursier », s'est-t-il réjoui. Le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, Davy Soubeiga, a salué cette initiative de Coris Bourse qui participe à une meilleure connaissance de la Bourse par les populations.