Ile Maurice: Maman ou la douceur d'un lien éternel

Le vendredi 23 mai, en début d'après-midi, le Victoria Urban Terminal se transforme en un véritable cocon de douceur et de reconnaissance. À l'approche de la Fête des Mères, le lieu est soigneusement décoré : des guirlandes florales suspendues dans les airs, des compositions de roses aux couleurs tendres, et une ambiance chaleureuse qui rappelle à chaque visiteur que l'amour d'une mère ne s'oublie jamais.

Au cœur de ce décor, les familles se pressent, les bras chargés de paquets et les cœurs remplis d'intentions. Certains prennent le temps d'un déjeuner avec leur maman, d'autres cherchent un cadeau à la hauteur de l'amour maternel. Partout, des sourires complices, des enfants aux yeux brillants, et ce sentiment partagé : celui de dire merci.

C'est dans cette atmosphère que nous croisons Anne Rose Shadrac, une femme d'une grande élégance, au regard doux, mais empli de souvenirs. Elle nous confie :

«Ma maman n'est plus là … Peut-être que je prendrai quelques roses tout à l'heure, pour aller lui rendre hommage au cimetière.» Ses mots sont simples, mais leur portée est immense. Le lien mère-enfant perdure, même après le départ. Elle poursuit :

«C'est ma maman et mon papa qui ont choisi mon prénom : Anne Rose. Ce nom, c'est une partie d'eux que je porte chaque jour, avec fierté.»

Puis elle ajoute, la voix vibrante d'émotion :

«Pour moi, c'est une grande joie d'être maman, et aujourd'hui aussi grand-mère. Élever des enfants n'a jamais été facile : il y a eu des épreuves, des sacrifices. Mais nous avons tenu bon. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, je suis fière. Très fière.»

Ces confidences, livrées avec sincérité, font écho à tant de parcours silencieux. À toutes ces mères qui donnent sans compter, qui aiment sans attendre, qui tiennent debout pour leurs enfants.

Juliana Favori et Fallone Jasmin.

Un peu plus loin, c'est Juliana Favori qui nous adresse quelques mots empreints de tendresse et de reconnaissance :

«Bonne fête des mères à toutes les mamans. Restez comme vous êtes : formidables. Vous êtes toujours là pour nous.»

Ce message, lancé comme une déclaration universelle, résonne dans l'air du terminal. Il vient du cœur, et touche celui de toutes les mamans qui, en silence ou à voix haute, construisent les vies de demain.

Et puis, comme un clin d'œil de l'innocence, nous croisons la petite Fallone Jasmin, adorable dans sa robe. Avec un sourire éclatant, elle nous dit d'une voix douce :

«Bonne fête maman !»

Quelques mots, dits sans artifice, mais qui rappellent que l'amour maternel commence dès les premiers pas, et se vit dans chaque instant du quotidien.

Mais au-delà des célébrations visibles, il est essentiel de rappeler que cette fête peut être aussi un moment de silence, de souvenirs, voire de tristesse.

Nous avons une pensée forte pour toutes celles et ceux qui ne célèbrent pas cette journée parce que leur maman n'est plus là. Leur douleur, discrète mais réelle, mérite respect et compassion.

Et surtout, il est important de souligner que la Fête des Mères ne concerne pas uniquement les mères biologiques.

Elle rend aussi hommage à toutes les figures maternelles - tantes, grands-mères, marraines, voisines - et à toutes les personnes qui, jour après jour, prennent soin de nous, nous guident, nous écoutent, nous aiment.

C'est une fête pour toutes celles et tous ceux qui sont «toujours là pour nous».

Ce vendredi 23 mai, le Victoria Urban Terminal n'est pas simplement un lieu de passage. Il devient, l'espace de quelques heures, un temple de gratitude, un sanctuaire d'hommage, une scène de vie vraie. Là où des mères sont célébrées, où des souvenirs sont ravivés, et où l'amour s'exprime - parfois à travers un simple regard, une rose offerte ou un mot tendre.

La Fête des Mères n'est pas qu'un événement commercial. Elle est un rappel puissant de celles qui nous ont portés, protégés et aimés. Qu'elles soient encore à nos côtés ou qu'elles veillent sur nous depuis ailleurs, les mamans - et toutes les personnes qui jouent ce rôle - méritent, chaque jour, notre admiration et notre affection.

Remerciement spécial à Malini Florist pour les jolis bouquets offerts en ce jour spécial.