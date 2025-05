Afrique: CAMO 2025 - La JCI Gabon honorée au pays Arc-en-ciel

Durant trois jours, la ville de Durban en Afrique du Sud a accueilli la 27ème édition de la CAMO 2025, la (Conférence Afrique et Moyen-Orient), un rendez-vous des pays membres de la JCI qui se tient chaque année. Le Gabon était présent pour une énième fois avec la participation des Distingués Sénateurs Sylvie Mboumba, Éric Tigoue, le PPN Landry Boupeze, la PL 2025 Houndy Miria Deoly et du VPI Sylla Salif.

La Conférence Afrique et Moyen-Orient est un événement riche en programme avec la tenue des Assemblées Générales, des moments festifs, des opportunités ouvertes aux jeunes leaders dynamiques, d'innovateurs, d'entrepreneurs et de pionniers de la société civile qui ont, à cette occasion, participé à l'échange de connaissances et de meilleures pratiques sur les enjeux pertinents auxquels sont confrontés les jeunes.

Ce rendez-vous annuel permet de découvrir des panels d'intervenants haut de gamme à l'instar de ceux du Gabon, des personnes prêtes à transmettre diverses compétences acquises au cours de leurs différents mandats dans les entreprises et le secteur de la société civile, des ateliers, des sessions de formation qui donnent aux jeunes dirigeants des compétences clés nécessaires pour avoir un impact significatif dans tous les secteurs de la société dans un monde en évolution rapide.

En marge de cette grande rencontre, il s'est également tenu, l'assemblée générale de l'AMESA, le sommet de la Jeune Chambre Internationale en Afrique australe et en Afrique du Sud. Cet événement annuel rassemble des leaders, des entrepreneurs et des innovateurs de la région pour développer des solutions aux défis sociaux et économiques.

À cet effet, un nouveau bureau a été mis en place, la businesswoman gabonaise, la Distinguée Sénatrice JCI Sylvie Mboumba. Elle s'est vue récompensée, honorée pour ses efforts, ses actions à l'AMESA, notamment sa présence dans le bureau au poste de Vice-président de ladite organisation en 2024. À travers cette distinction, c'est la JCI Gabon qui est à l'honneur et reste visible sur le plan international. Rappelons que cette année, la JCI Gabon célèbre ses 30 ans d'existence.

La JCI (Jeune Chambre Internationale) est une organisation internationale de jeunes citoyens actifs (18-40 ans) qui s'engagent à améliorer leurs communautés et qui vise à donner aux jeunes, les moyens de développer leurs talents et de créer un impact positif sur le monde, les domaines d'intervention, le développement individuel, l'impact communautaire, les affaires et l'entrepreneuriat.

L'engagement : Les membres de JCI sont animés par des valeurs fortes telles que l'esprit d'entreprise, la solidarité, le respect de la personne humaine, etc.

La Mission : Offrir aux jeunes gens, des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs

La vision : Etre le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs.

La CAMO 2026 aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 28 septembre au 2 octobre 2026.