Congo-Brazzaville: Protection de la tourbière de Ngamakala - L'Allemagne octroie une aide financière à l'ONG Ajesec

L'enveloppe a été remise au président de l'organisation non gouvernementale (ONG) Ajesec, le Dr Vidrige Kandza, par l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne au Congo, le Dr Wolfgang Klapper, en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo.

Après l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième poumon vert de la planète et joue un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au centre de ce bassin se trouvent des tourbières qui s'étendent sur de terrains dans les deux Congo et sont reliées entre elles.

Elles stockent deux fois la quantité de carbone émise chaque année dans le monde, d'où l'importance de leur préservation pour le climat mondial, a indiqué le Dr Wolfgang Klapper, ambassadeur d'Allemagne au Congo, dans son mot de circonsatance. En cas de libération de ce carbone, le changement climatique s'en trouverait considérablement accéléré; les tourbières constituant un remarquable système de régulation et de filtration de l'eau et de contrôle des inondations.

Dans le cadre de la préservation de ces tourbières, l'Allemagne, par le biais de son ambassade au Congo, a octroyé une somme de dix mille euros à l'ONG Ajesec, une association de jeunes anthropologues, biologistes et activistes engagés dans la protection de l'environnement au Congo qui promet de remédier à la situation. Ce financement est le fruit d'une bonne collaboration depuis longtemps entre l'ambassade d'Allemagne et cette ONG dont l'engagement, la richesse des connaissances et l'expérience donnent de bons résultats.

Le diplomate allemand a indiqué que cela se fait dans le cadre d'un projet de protection des forêts de tourbières financé par l'Allemagne via l'initiative internationale pour la protection du climat et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture depuis 2020.

Il est complété par l'engagement de l'Allemagne à travers des projets tels Cafi, Paco y compris son engagement avec la Commission des forêts d'Afrique centrale et les COP dans l'élaboration de l'objectif climatique national, les CDN, et par leurs contributions à la conservation des parcs nationaux, comme l'inscription du parc d'Odzala Koukoua dans le Legacy Fund du ministère fédéral de la coopération économique. Mais il y a aussi un autre instrument utilisé par l'ambassade par lequel ils veulent contribuer à la protection de l'environnement au Congo. Il s'agit des microprojets, grâce auxquels l'ambassade peut apporter une aide rapide, simple et efficace.

Des panneaux de signalisation pour protéger la tourbière de Ngamakala

Pour protéger la tourbière de Ngamakala, le Dr Wolfgang Klapper a indiqué qu'il est prévu l'installation des panneaux de signalisation et des bornes de béton comme mesure de protection, de replanter plusieurs espèces d'arbres. Il est également prévu de valoriser la tourbière comme centre scientifique et de la transformer en aire touristique. Ainsi, il a estimé que cette tourbière se prêterait bien à une sorte de zone de loisirs équipée, par exemple, de sentiers didactiques sur la faune et la flore locales. Enfin, le diplomate allemand s'est dit honoré par la présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo à cette cérémonie.

Pour sa part, le président de l'ONG Ajesec, le Dr Vidrige Kandza, a fait savoir que le microprojet de la protection de la tourbière de Ngamakala va implanter des poteaux en béton armé tout au long de la tourbière. Avec la même enveloppe reçue, l'ONG Ajesec va mettre en place des panneaux de signalisation où il y aura des messages écrits pour montrer la valeur écologique de cette tourbière, surtout en terme de séquestration du carbone qui lutte contre le changement climatique.

Quant à elle, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a rappelé les efforts fournis par les deux États dans cette grande lutte écologique. « Pendant que nous avons abrité le sommet deS trois bassins, le gouvernement a communiqué officiellement sur la protection de la zone de Ngamakala.

Aujourd'hui, cela tombe à point nommé. C'est pour cela, excellence, que je ne pouvais que répondre à votre invitation vu votre engagement à porter le dossier à côté de votre État, où vous le poussez tel que celui de protection des tourbières récemment découvertes, celles de Ngamakala. Cette zone devrait être protégée, fermée », a souligné la ministre.

Après ces allocutions, il y a eu la signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais représenté par la ministre Arlette Soudan-Nonault et l'ambassade d'Allemagne représentée par l'ambassadeur le Dr Wolfgang Klapper; ainsi que l'ONG Ajesec représentée par son président, le Dr Vidrige Kandza. Notons que les tourbières de Ngamakala sont vielles de plus 2400 ans.