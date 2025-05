Ile Maurice: Karaté - Séminaire international réunissant des karatékas de différents styles

Le Coral Azur Resort de Mont-Choisy a accueilli un séminaire de haut niveau de deux jours mis sur pied par le Hombu Dojo Karate International (HDKI) et animé par son directeur technique en chef d'origine irlandaise, Scott Langley, 7e Dan. Organisé en collaboration avec le Grand-Baie Dojo, l'événement a réuni un groupe diversifié de karatékas du monde entier. Pour la grande joie et l'épanouissement de tous.

Scott Langley, karatéka Shotokan de renommée internationale, est diplômé du prestigieux cours d'instructeur japonais et multiple champion d'Europe et du monde. Il est également l'auteur reconnu de «Karate Clever» et «Karate Stupid», entre autres ouvrages, lesquels relatent son parcours unique dans le monde des arts martiaux et offrent un aperçu approfondi de la philosophie et de la pratique du karaté.

Durant le week-end du 17 et 18 mai, Scott Langley s'est concentré sur les principes fondamentaux du karaté, les présentant de manière accessible et enrichissante, tant pour les enfants que pour les adultes. D'ailleurs, tous les participants, débutants ou pratiquants confirmés, sont repartis avec de nouvelles perspectives et une inspiration renouvelée.

Pour en revenir au directeur technique du Hombu Dojo Karate International (HDKI), ses connaissances approfondies et son style d'enseignement dynamique ont attiré plus de 50 participants venus de 11 pays : Maurice, Afrique du Sud, Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Espagne, Kenya, Suède, Inde, Italie et Rodrigues. Et pour cause, grâce à lui, dans une puissante démonstration d'unité, le séminaire a accueilli des participants des styles Shotokan, Shorin Ryu et Wado Ryu, soulignant ainsi le caractère ouvert de l'événement et favorisant la collaboration inter-styles. Cet esprit d'inclusion a été un élément déterminant, renforçant les valeurs universelles du karaté : respect, discipline et apprentissage continu.

Le séminaire était organisé par le Dojo de Grand-Baie, un centre d'arts martiaux situé à Pointe-aux-Canonniers, sous la direction de Sensei Vince van der Venter, 5e Dan (HDKI Shotokan). Depuis neuf ans, le dojo est un pilier de la communauté des arts martiaux du nord de l'île Maurice, proposant des cours pour les enfants dès quatre ans et les adultes, ainsi que des programmes d'autodéfense pour femmes et d'autres initiatives spécialisées.

«Le Dojo de Grand-Baie est toujours ouvert aux karatékas du monde entier. Les pratiquants étrangers sont chaleureusement invités à s'entraîner, à partager et à nouer des liens avec la communauté locale du karaté pendant leur séjour à l'île Maurice», affirme Vince van der Venter. Enfin, selon ce dernier, cet événement marquant a non seulement permis d'améliorer la compréhension technique du karaté, mais a également renforcé les liens internationaux, contribuant à placer l'île Maurice sur la scène mondiale des arts martiaux.