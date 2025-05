Afrique: Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™ - Les représentants africains fixés sur leur sort

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™, qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre prochains, a eu lieu ce dimanche à Doha. Pour la toute première fois de l'histoire de la compétition, 48 nations prendront part à l'événement mondial, réparties en 12 groupes de 4 équipes. Une expansion inédite qui reflète la croissance continue du football des jeunes à travers le globe.

Les dix représentants du continent africain, qualifiés à l'issue d'une Coupe d'Afrique des Nations U17 CAF TotalEnergies particulièrement relevée, connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage offre des perspectives passionnantes pour les sélections africaines, déterminées à briller sur la scène internationale et à poursuivre l'élan positif du football jeune africain.

Le Maroc, champion d'Afrique, hérite du Groupe B

Vainqueur de la CAN U17 2025, le Maroc s'avance avec ambition. Placés dans le Groupe B, les Lionceaux de l'Atlas retrouveront sur leur route le Japon, la Nouvelle-Calédonie et le Portugal. Un groupe équilibré où les protégés de Nabil Baha, déjà auteurs d'un parcours impressionnant sur le continent, chercheront à imposer leur style et à franchir un nouveau palier.

Le Mali et le Sénégal, têtes de série et groupes compétitifs

Médaillé de bronze de la dernière édition et membre du dernier carré à plusieurs reprises, le Mali a logiquement hérité du statut de tête de série. Logés dans le Groupe L, les Aiglonnets affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Arabie Saoudite. Une opportunité à saisir pour s'affirmer comme un candidat sérieux au titre mondial.

Autre tête de série africaine, le Sénégal, évoluera dans le Groupe C aux côtés de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats Arabes Unis. Fort d'une génération talentueuse et prometteuse, les Lionceaux du Sénégal entendent franchir un cap dans cette édition élargie, avec en ligne de mire une qualification historique pour les phases à élimination directe.

Les groupes de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™

Groupe A

Qatar

Italie

Afrique du Sud

Bolivie

Groupe B

Japon

Maroc

Nouvelle Calédonie

Portugal

Groupe C

Sénégal

Croatie

Costa Rica

Emirats Arabes Unis

Groupe D

Argentine

Belgique

Tunisie

Fidji

Groupe E

Angleterre

Venezuela

Haïti

Égypte

Groupe F

Mexique

République de Corée

Côte d'Ivoire

Suisse

Groupe G

Allemagne

Colombie

Corée du Nord

Salvador

Groupe H

Brésil

Honduras

Indonésie

Zambie

Groupe I

États-Unis

Burkina Faso

Tadjikistan

République Tchèque

Groupe J

Paraguay

Ouzbékistan

Panama

Irlande

Groupe K

France

Chili

Canada

Ouganda

Groupe L

Mali

Nouvelle-Zélande

Autriche

Arabie Saoudite