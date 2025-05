Cameroun: Des millions de cartes d'identité abandonnées dans les commissariats - Constat tres amer d'une societe

Le gouvernement peut être mauvais, mais les citoyennes et citoyens le sont encore d'avantage et même pires. Rien en effet ne saurait justifier l'incivisme et la propagation de la violence et la tricherie les rapports de toute nature, les rapports avec la chose publique, le comportement public et le destin collectif.

Pourquoi des millions de CNI flambant neuf traînent dans les tiroirs des commissariats ? Pourquoi des milliers de passeports subissent le même sort ? Mais qu'est ce qui ne va pas vraiment dans le cerveau de nos compatriotes ? Hier on assistait à une véritable campagne internationale pour porter les accusations de « refus de délivrer la carte nationale d'identité », on découvre l'horreur et la honte des stocks en millions de ce document abandonnés par les légitimes propriétaires qui avaient pris leurs deux pieds, dépenser leur argent et sacrifié leur temps pour aller les faire établir.

Les passeports, parlons-en. A qui fera-t-on croire que des gens ont investi cent vingt mille francs CFA en moyenne, c'est-à-dire y compris les timbres pour la légalisation des différentes pièces, pour se faire établir un passeport, et qu'ensuite ils ne sont jamais revenus les retirer, en dépit des signalements et annonces sur la disponibilité des documents ?

Voilà le Cameroun, notre pays et notre société, nos compatriotes. Crier, crier, protester et contester, ce qui semble légitime, mais se résoudre à accepter de se dédire ou de se satisfaire quand les solutions arrivent, relève de l'impossible. C'est une véritable affaire de folie, un conte de fée venu des diatribes de Méphisto.

La conséquence c'est que, les services compétents de la DGSN ont déjà commencé à archiver dans des cartons, les nouveaux passeports et les nouvelles cartes nationales d'identité. LA HONTE, au-delà de l'incompréhension.

On disait que notre pays était devenu une prison, qu'on ne pouvait avoir ni CNI ni passeport pour se mouvoir, pour aller et venir librement, pour voyager et s'exiler au besoin, mais nous voici dans la triste ou l'heureuse réalité. INCIVISME, DEMISSION, ET IRRESPONSABILIITE.

Allons chercher les causes, qui sont nombreuses, mais attardons-nous sur un aspect : le comportement anarchique dans une société où chacun se croit tout permit, et où chacun peut poursuivre sa route sans se faire identifier. Ne demandez même pas à certains leurs CNI, c'est un sacrilège. Grands comme petits. En fait, si c'est ainsi, c'est que même les agents de divers statuts, censés contrôler, rappeler à l'ordre et sanctionner éventuellement, ne sont pas exempts de reproches, et surtout ne font pas bien leur travail.

Dans un pays où personne n'accepte plus d'être contrôlé ou rappelé à l'ordre, l'anarchie de fait s'installe. Comment en arrivons-nous à ce stade ? IL faut entendre les joies ouvertes de certains qui célèbrent le décès d'un magistrat, pour avoir une idée de quoi il s'agit. Chacun raconte son expérience et évoque un dossier.

IL faut vivre l'invective venant d'un gamin qui voit passer une Land cruiser dernier cri et full option qui coûte entre cent et cent et cent-cinquante millions pour réfléchir. Dès qu'on blâme un étudiant, il vous sort des questions troublantes : où va l'argent exigé pour les duplicatas les attestations maintenant exigés dans toutes les universités au prix fort ? Et tous les nouveaux impôts, qu'à-t-on fait des anciennes ?

C'est cela l'incivisme généralisé, quand les plus faibles, les âges fragiles et les âges intermédiaires, interrogent la conduite des grands âges, de leurs parents et de leurs dirigeants. La justice, non, ils n'y croient plus. Chaque dossier donnerait lieu à une descente sur le terrain. Le magistrat fixe son prix et empoche le produit. C 'est dans quelle loi de la république ça ?

Chaque ministre a dorénavant créé ses propres impôts, et les entreprises sont pressées au quotidien de payer, par des agents voyous pires que des mercenaires qui les harcèlent. IL n'y a plus un seul, mais plusieurs Etats, chacun décidant de lever son impôt. Taxe de ceci et de cela, taxe du ciel et de la terre, taxe de l'air et de la mer, taxe du village et de la ville, taxe du salon et de la chambre, taxe de la cour et du magasin. Comment dans ce cas, s'étonner que des cartes nationales d'identité soient abandonnées par millions ?

Des gens ayant commis des crimes graves d'atteinte à la fortune publique et circulent librement, et s'affichent même avec ostentation. Les agents de certaines entreprises publiques soutiennent que leurs patrons actuels, ont encore plus et mieux volé que ceux qui sont en prison, preuves à l'appui, et les dossiers ne bougent pas au TCS. La vérité viendrait-elle toujours d'en haut ? Toutes ces observations, m'ont été balancées à la figure, parce que je me suis plains de l'hypocrisie qui consiste à dénoncer l'absence de CNI et de passeport, puis à démissionner quand il faut aller les retirer. Médiateur, tu défends quoi, me lancent-ils.

Mais, mais et mais, bien que je leur présente objectivement et très sincèrement mes excuses, je leur réponds, dans un deuxième temps, que les défaillances du gouvernement, ou mieux de l'ensemble des institutions républicains, localement et nationalement, ne saurait, et d'aucune façon, justifier l'incivisme, la démission et le laxisme des citoyennes et des citoyens. C'est vrai que les pillages ont augmenté, mais bon !

Allez d'abord récupérer vos CNI et vos passeports. Le reste, nous verrons./.