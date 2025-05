Orateur principal d'une conférence-débat de haute tenue le vendredi 23 mai, à la salle Monekosso des Cliniques Universitaires de Kinshasa, l'Honorable Léonard She Okitundu, Député National, a levé un coin du voile sur les enjeux profonds de la crise sécuritaire à l'Est du pays. D'une voix ferme et argumentée, l'ancien Chef de la Diplomatie congolaise a soutenu, face aux étudiants de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, que la priorité nationale doit rester la cessation effective de l'agression rwandaise avant toute initiative de dialogue entre acteurs politiques congolais. Car, avertit-il, « pendant que la maison congolaise brûle, certains compatriotes se complaisent à regarder ailleurs ».

Risque de banalisation

Introduis, peu avant son intervention, par le Secrétaire Général Académique de l'UNIKIN et le Délégué Facultaire en Droit de cet Alma Mater, Léonard She Okitundu a articulé son message autour du thème : « Crise sécuritaire à l'Est de la RD. Congo. Enjeux et perspectives ». Une intervention abordée avec responsabilité et analysée sous l'angle du droit international, des rapports de force géopolitiques, et des mécanismes constitutionnels internes.

Mais au coeur de sa démonstration, une ligne rouge posée avec clarté : aucun dialogue politique en interne ne peut être envisagé tant que l'agression rwandaise perdure. « Préconiser un dialogue interne au moment où une partie du territoire est encore sous occupation, ce serait faire le jeu du Rwanda en devenant ses alliés objectifs et consacrer, du coup, la banalisation de l'agression », a tranché l'élu du peuple.

L'ancien Ministre des Affaires étrangères a pris soin de distinguer deux niveaux dans la crise actuelle : l'agression externe, orchestrée directement ou indirectement par Kigali, et les désaccords internes au sein de la classe politique nationale. Pour She Okitundu, toute confusion entre ces deux registres constitue une faute stratégique.

« Il s'impose d'opérer une déliaison de l'agression, qui reflète la dimension externe de la crise, et les controverses qui mettent la classe politique congolaise en ébullition au plan interne », a-t-il affirmé, appelant à une hiérarchisation des priorités nationales.

Un dialogue politique ? Oui, mais pas maintenant.

Sans exclure la tradition congolaise du dialogue politique, She Okitundu insiste : le moment est inopportun. L'heure n'est pas à la concertation entre camps politiques, mais au combat collectif contre l'agression.

« Il est urgentissime que les acteurs politiques congolais (...) mettent impérativement et momentanément leurs divergences sous cloche (...) pour venir à bout de l'agression », a-t-il exhorté.

« Oui au dialogue interne, mais après cessation de l'agression, moyennant une préparation méticuleusement inclusive et dans le respect scrupuleux du principe éminemment constitutionnel de la laïcité », a-t-il ajouté, traçant les contours d'une démarche responsable.

Une agression caractérisée, documentée et condamnée

En effet, dans la première partie de son intervention, il a rappelé que l'occupation de portions du territoire congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 constitue un crime d'agression, au sens de l'article 8 bis du Statut de Rome. Il cite à l'appui l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies, l'Acte constitutif de l'Union Africaine, et la Résolution 2773 du Conseil de sécurité.

« La prohibition du recours à la force armée est une règle fondamentale d'ordre public relevant de jus cogens », a-t-il rappelé avec autorité, balayant toute tentative de minimisation de la gravité du fait.

Selon She Okitundu, la RDC doit maintenir une posture diplomatique offensive, tout en saluant l'engagement américain dans la facilitation d'une sortie de crise durable, notamment dans le cadre d'une initiative en gestation.

« Les USA sont (...) le seul pays dont le Chef de l'Etat (...) est en mesure d'exercer, au besoin, une influence déterminante sur les protagonistes au conflit », a-t-il souligné, saluant le rôle prééminent de Washington dans l'architecture internationale.

Le M23 : un bras armé au service d'un Etat agresseur

Au fil de son exposé, l'orateur est revenu sur la nature réelle du M23, qualifié de « bras séculier des troupes rwandaises », en violation flagrante de la souveraineté congolaise. Il récuse toute tentative de justification constitutionnelle invoquant l'article 64.

« On serait confronté à une contradiction insoluble, celle consistant à empêcher une atteinte à la Constitution en usant d'une entorse à la même Constitution », a-t-il lancé, mettant en garde contre la confusion des légitimités.

Une diplomatie de souveraineté et de sécurité

Enfin, She Okitundu a levé le voile sur le partenariat stratégique RDC-USA, en cours de construction. Ce mécanisme vise, selon lui, à substituer la présence formelle d'entreprises américaines à l'exploitation artisanale, souvent anarchique, des ressources minières dans l'Est.

« Cette initiative (...) procède d'une diplomatie entrepreneuriale et postule un deal réciproquement et spécifiquement avantageux pour les deux pays », a-t-il précisé.

Au-delà de l'économie, l'enjeu est aussi géostratégique : la présence américaine serait dissuasive face aux tentations expansionnistes des pays voisins.

Ainsi, dans cette agora académique transformée en tribune républicaine, Léonard She Okitundu a dressé un tableau clair des priorités nationales : restaurer l'intégrité territoriale, réaffirmer la souveraineté, et ne pas travestir la gravité de l'agression en querelle interne. Un message qui sonne comme une alerte, mais aussi comme un appel au sursaut.