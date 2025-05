Le Président de la République du Burundi, et Président en exercice du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la région (MRS), Evariste Ndayishimiye, est arrivé ce dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix Tshisekedi.

Accueilli à l'aéroport international de N'djili par le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, le Chef d'État burundais a pris la direction de la Cité de l'Union africaine où a été organisé un déjeuner de travail entre les deux dirigeants.

Dans un communiqué, la Présidence du Burundi a précisé que ce voyage s'inscrit dans le cadre des consultations initiées en prélude au 12ème Sommet du MRS prévu le 28 mai 2025 à Kampala, en Ouganda, durant lequel le Président Évariste Ndayishimiye passera les rênes de la Présidence de ce mécanisme dont le but est de contribuer à maintenir la stabilité et à promouvoir le développement dans la région.

En effet, au cours de ce déjeuner de travail, les deux Chefs d'État ont réévalué l'Accord-cadre d'Addis-Abeba signé par 11 pays, il y a plus d'une décennie, quelques jours avant la tenue du 12ème sommet du MRS à Kampala. Les Présidents Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye entretiennent d'excellentes relations au profit de leurs pays respectifs et se rencontrent régulièrement.

À l'issue de leur séance de travail, les deux dirigeants n'ont fait aucune déclaration à la presse. Partageant près de 230 km de frontière terrestre et lacustre, la RDC et le Burundi collaborent étroitement dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le Chef de l'État a accompagné son homologue à l'aéroport international de N'djili.