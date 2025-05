Congo-Kinshasa: UNIKIN - Guylain Nyembo échange avec les étudiants sur la gouvernance et le développement

Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a pris part le jeudi 22 mai 2025, à une matinée scientifique organisée par la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre le monde académique et les institutions de la République, avec pour objectif de permettre aux étudiants de deuxième licence en Sciences Politiques et en Management Public de confronter la théorie à la réalité du fonctionnement de l'administration publique congolaise.

Consolider le lien entre savoir et action

En ouverture, le Professeur Masala, s'exprimant au nom du Département des Sciences Politiques et Administratives, a souligné l'importance de ce type d'initiative :

"Cette séance académique d'excellence vise à permettre aux étudiants de mieux appréhender les rôles et responsabilités des institutions publiques notamment, dans les domaines de la gouvernance et du développement national".

Dans un contexte de réforme et de modernisation de l'Etat, cet échange visait à nourrir la réflexion et à renforcer les compétences de la jeunesse congolaise, acteur clé du renouveau institutionnel.

Mieux comprendre le rôle du ministère du Plan

Dans son exposé, le Vice-Premier Ministre Guylain Nyembo a présenté les grandes missions de son ministère, en soulignant son rôle stratégique dans la coordination de la politique nationale de développement.

"Notre mission consiste à planifier et à programmer le développement économique et social du pays. Cela inclut la planification stratégique, la budgétisation, le suivi-évaluation des politiques publiques, ainsi que la coordination intersectorielle pour garantir la cohérence de l'action gouvernementale", a-t-il indiqué.

Insistant sur la culture du résultat, il a rappelé que : "Un ministère n'est pas un simple espace d'observation, mais un levier de transformation. La politique est utile lorsqu'elle débouche sur des solutions concrètes pour les citoyens".

Une interaction enrichissante avec la jeunesse

S'adressant aux étudiants, Guylain Nyembo a réaffirmé sa foi en la jeunesse congolaise, qu'il considère comme la première richesse du pays :

"Nous devons accompagner et valoriser ceux qui incarnent l'excellence, l'innovation et l'engagement. Je vous invite à devenir des porteurs de solutions face aux défis qui se posent à notre société".

Les échanges avec les étudiants ont été nourris notamment sur les mécanismes de coordination de l'aide internationale, les défis du développement national, et les enjeux de la planification à moyen terme. Pour Michel Dende, Chef de Promotion de L2 Sciences Politiques et Management, "la présence de Son Excellence parmi nous témoigne d'une volonté réelle de rapprochement entre les décideurs et la jeunesse. Nous avons vécu un moment d'apprentissage précieux qui éclaire les réalités de la gestion publique".

Cette activité s'inscrit dans la vision du Gouvernement de promouvoir une gouvernance ouverte, participative et orientée vers les résultats. Elle contribue à renforcer la culture de redevabilité à travers des dialogues réguliers entre les institutions et le milieu universitaire.