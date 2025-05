Dans un langage de conviction, démontré, vendredi dernier, dans son discours, où il fait une description alarmante de la situation globale que traverse la RDC, actuellement, Joseph Kabila Kabange, Président de la République honoraire, souligne l'importance de restaurer la cohésion nationale et de renforcer l'éveil patriotique.

Dans un contexte préoccupant dominé par une crise sécuritaire grandissante dans l'Est, le Sénateur à vie aligne sa réflexion sur des perspectives courageuses qui mettent en lumière la nécessité d'une mobilisation interne appuyée pour engager le pays dans une dynamique censée favoriser le retour d'une paix durable et assurer pleinement sa refondation. Joseph Kabila a soutenu de vive voix, toujours dans son allocution, la démarche initiée par le Cenco et l'ECC autour d'un pacte social pour la paix et le vivre-ensemble, qui, par ailleurs, prend en compte un aspect important lié à la convocation de toute classe politique congolaise au dialogue.

"C'est le lieu, pour moi, de saluer la démarche des Évêques de la CENCO et de l'ECC, qui a le mérite de n'exclure du débat, aucun sujet, ni aucun de nos compatriotes. Sans être parfaite, cette initiative conjointe des Églises, mérite le soutien et, si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple", a affirmé l'Ancien Chef de l'Etat congolais. Peu avant cela, il a exprimé sa position sur les pourparlers engagés par Kinshasa et le M23/AFC pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC.

"Il est dès lors vital, que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC-SADC, Union Africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence; et qu'elles accordent aux Congolais, à la fois, maîtres de leur destin, et premières victimes de cette crise, la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays, que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement.

Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC/M23, depuis plusieurs semaines à Doha, même si, bizarrement, il continue à considérer, comme un crime, le fait que les autres congolais se parlent entre eux", a fait remarquer Joseph Kabila, dans son discours.