Dans une optique plus effrénée de vouloir offrir une qualité optimale d'éducation aux enfants, futurs cadres et dirigeants de la RDC, en particulier, et du monde en général, l'Institut Aurora, a, à travers sa nouvelle équipe dirigeante, présenté sa nouvelle vision stratégique devant les parents d'élèves le samedi 24 mai 2025 dans la salle de spectacle du Centre Culturel Boboto, situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Cette rencontre était articulée autour des axes essentiels notamment, la vision, les Infrastructures, la technologie, le Curriculum, la Formation des enseignants, les Valeurs, la Vie scolaire & cantine, les Clubs & sorties ainsi que les Projets futurs.

Salué régulièrement pour son environnement multiculturel stimulant, ainsi que son encadrement pédagogique rigoureux, l'Institut Aurora, situé au 46, avenue des Forces Armées ex Haut Commandement, à Kinshasa-Gombe, se positionne comme un partenaire de la réussite scolaire, à travers une pédagogie humaniste, exigeante et adaptée au rythme de chaque élève.

Avec comme slogan « Aurora : une école, des horizons, un avenir », il entend ne ménager aucun effort pour booster, par l'entremise de ses nouveaux dirigeants, « un groupe Kenyan », l'éducation à travers une vision plus étendue au profit des enfants régulièrement inscrit au sein de cet établissement scolaire.

Mission et vision éducative

Sous la direction du Proviseur de la section française, l'Institut Aurora se donne pour ambition : d'offrir à chaque élève les conditions d'un parcours scolaire épanouissant et porteur de sens. Cette mission s'incarne à travers une pédagogie fondée sur la bienveillance, l'accompagnement personnalisé, l'exigence et l'instauration de repères éducatifs.

Sa vision consiste à accompagner les élèves vers la pensée critique et analytique, l'autodiscipline, le respect d'autrui, l'authenticité, la confiance en soi...

Infrastructures

Ne répondant plus aux normes scolaires modernes, les infrastructures vont être réhabilitées, en vue de les adapter aux conditions requises. Cette opération constitue donc une priorité, avec de grandes rénovations prévues pendant les vacances.

La délocalisation de la section anglaise vers un autre site a été au coeur du débat entre le comité directeur et les parents d'élèves. Sollicitant ainsi que l'Institut se maintienne dans la commune de la Gombe afin de faciliter la circulation, avec l'afflux des embouteillages observés dans la capitale.

La question est restée pendante en attendant un probable assemblé dans le futur, afin de préserver une franche collaboration entre les deux parties.

Leadership technologique

Les nouveaux dirigeants mettent à la disposition des élèves une intégration complète des outils numériques (par exemple, plateformes ENT, éducation au codage et ateliers sur l'IA) pour favoriser l'innovation dans ce secteur.

Pour la mise en oeuvre du SIS & LMS, un déploiement d'un environnement d'apprentissage numérique (ENT) pour automatiser les opérations scolaires et améliorer la visibilité des parents (PRONOTE et EDT pour la section française, Classe365 pour la section anglaise).

Un engagement Accru des parents pourrait favoriser un suivi des leçons, des devoirs et des progrès des élèves via une plateforme intégrée.

Pour ce qui est de l'autonomisation des enseignants, fournir à tous les enseignants des ordinateurs, moderniser la salle informatique et améliorer le Wi-Fi pour la recherche et l'apprentissage est le cheval de bataille du nouveau comité directeur. Un Développement Professionnel Continu et une Opportunités d'Apprentissage entre Pairs sont également envisagé au cours de l'année 2025-2026.

Des plateformes d'Apprentissage seront mises à disposition des élèves afin qu'ils s'engagent avec des plateformes éducatives telles que Khan Academy (section anglaise) et Edumalin (section française renforcer leurs acquis et favoriser ainsi leur compétitivité à l'échelle mondiale).

Internationalisme et diversitéL'Institut Aurora est un établissement scolaire international, structuré autour de deux sections distinctes : "Section Française et Section Anglaise" dont chacune dispose d'un espace numérique dédié dans le cadre de la refonte de leur site internet.

Il met en avant une forte diversité culturelle parmi ses élèves, venus de plusieurs pays, ce qui reflète son ouverture internationale et son enracinement dans une éducation globale.

Vie scolaire & Cantine

Afin d'optimiser la sécurité et la discipline, un service de Vie scolaire sera créé à la section anglaise et celui de la section française sera renforcé.

Notons qu'à partir de la rentrée, un surveillant de la vie scolaire (et non plus les seuls gardiens) veillera sur le dernier élève présent dans l'établissement, et ce jusqu'à son départ.

Un nouvel espace de restauration sera proposé aux élèves de la section française dès la rentrée 25/26 sur le principe du menu hebdomadaire avec possibilité d'abonnement mensuel. Cette nouvelle cantine proposera des plats équilibrés, des fruits, des jus frais... à emporter sous forme de panier repas.

Projets futurs

La nouvelle administration annonce un changement futur des couleurs et du logo de l'école. Pour l'année 2025/2026, elle annoncera le nouveau logo, les couleurs et l'uniforme de l'école et entend donner suffisamment de temps aux parents pour obtenir de nouveaux uniformes.

Pour favoriser le déplacement des élèves au cours de l'année scolaire, l'Institut Aurora projette l'achat d'un bus scolaire pour l'année scolaire 2026/2027.

Un projet de construction d'une école en internat pour les élèves du primaire est en cours. Ce projet mettra l'accent sur le temps d'étude, le sport et l'innovation technologique.

Un engagement communautaire à travers l'organisation des journées d'engagement communautaire régulières où les parents pourront assister aux projets des élèves, favorisant une atmosphère collaborative est également projeté.

Inscriptions 2025-2026Les inscriptions sont en cours d'évolution et les parents sont invités à observer les éléments ci-après pour obtenir une place au sein de cet institut international.

- Début des inscriptions : À partir du 12 mai 2025

- Étapes principales :

- Prise de rendez-vous pour évaluation

- Entretien oral avec la direction pédagogique et présence d'un parent

- Dépôt des frais d'inscription (non remboursables)

- Présentation des bulletins scolaires

Un appel à l'action a été lancé pour l'implication renforcée des parents et la création d'une culture collaborative durable.