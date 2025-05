Afrique: Journée de l'Afrique - Une projection simultanée de quatre courts métrages à Saint-Louis

Saint-Louis — Le Festival itinérant des cinémas africains de Catalogne (FICAC) et la Délégation du gouvernement Catalan en Afrique de l'Ouest, organisent une projection simultanée de quatre courts métrages à l'amphithéâtre de l'UFR CRAC de l'Université Gaston Berger (UGB), dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée de l'Afrique, a-t-on appris des organisateurs.

"À l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai, le Festival itinérant des cinémas africains de Catalogne (FICAC) et la Délégation du gouvernement Catalan en Afrique de l'Ouest, organisent une projection simultanée de quatre courts métrages sénégalais dans huit municipalités, soit quatre en Catalogne et quatre au Sénégal", lit-on dans un communiqué transmis à l'APS.

Cette initiative, ajoute la même source, s'inscrit dans le cadre du Festival itinérant des cinémas africains de Catalogne, un projet pionnier en Catalogne qui réunit l'association Cinemàfriques, des experts du cinéma africain et de sa diaspora, et la Commission Migration et Développement du Fonds Catalan, qui concentre ses efforts sur le domaine de la circularité des migrations.

Au Sénégal, toutes les projections sont organisées par la Délégation du gouvernement de la Generalitat de Catalogne en Afrique de l'Ouest, afin de promouvoir l'initiative transnationale et de l'articuler avec le cinéma et les cinéastes locaux, indique le communiqué.

À Saint-Louis, des projections se tiennent à 17 h30 à l'amphithéâtre du CRAC (Civilisations, religions, arts et communication) de l'Université Gaston Berger. Elles sont dynamisées par les associations locales "Hahatay" et Écrans du fleuve, en collaboration avec le Groupe d'études et de recherches de genre et sociétés (GESTES), avec la participation du Délégué du gouvernement de la Generalitat de Catalogne.

Hormis Saint-Louis, trois autres localités du pays à savoir Dakar, Ziguinchor et Kolda vont accueillir cet événement.

Les films courts métrages choisis pour cette initiative novatrice sont Samedi Cinéma de Mamadou Dia, Beutset de Alicia Mendy, Less Waxul de Yoro Mbaye et Retour au cinéma vox d'Amina Awa Niang. La Saint-Louisienne sera présente lors de la projection à l'UGB afin de commenter son oeuvre avec le public à l'issue des projections.

Le FICAC est née en 2022 dans le but de renforcer la capillarité du territoire catalan avec une vocation claire de contribuer à la construction d'une société catalane antiraciste et cohésive, indique le communiqué.