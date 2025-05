Cote d'Ivoire: À Abidjan, une campagne pour sensibiliser aux risques sanitaires à l'entame de la saison des pluies

En Côte d'Ivoire, les premières grosses pluies de la saison s'abattent sur Abidjan. Avec elles, leur cortège habituel de nuisances : inondations, caniveaux obstrués et déchets qui débordent. Face à cette situation récurrente, le gouvernement riposte en lançant une vaste opération de sensibilisation contre l'insalubrité. Pendant trois jours, une caravane citoyenne a sillonné plusieurs quartiers de la capitale économique pour inciter les habitants à adopter des gestes simples mais essentiels. Le but est de prévenir les risques sanitaires et responsabiliser chacun sur l'entretien de son cadre de vie. Reportage au grand marché de Port-Bouët.

Ambiance animée ce samedi au grand marché de Port-Bouët. Entre les étals d'attiéké et les bassines de poissons fumés, des agents du ministère de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité vont à la rencontre des commerçantes.

Lassina Fofana, chef d'équipe, explique : « Il y a des maladies qui sont liées à l'insalubrité : la fièvre typhoïde, le paludisme... En plus de cela, quand il pleut, les caniveaux sont bouchés à cause des sachets, des bouts de bois, des pneus usés. Et quand les caniveaux sont bouchés, l'eau sort de son lit et inonde les maisons. »

« Ils profitent de la saison des pluies pour se débarrasser des déchets »

Les entreprises chargées de la collecte des ordures ménagères ne peuvent pas tout faire seules. Sur le terrain, le constat est sans appel. Jean Kouassi, de la société Eco Eburnie, tire la sonnette d'alarme : « Parfois, les gens déposent les ordures en pleine rue. D'autres les jettent dans les caniveaux ou en bordure de route, dans les trous. Ils profitent même de la saison des pluies pour se débarrasser des déchets. »

Mais le message semble commencer à passer. Certaines commerçantes promettent de changer leurs habitudes. Comme Lora, vendeuse d'attiéké. « On a trop rendu le pays sale, abonde-t-elle. Maintenant, on va mettre les ordures dans les sachets, bien attacher, et déposer dans les lieux indiqués ».

La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un Code de l'hygiène et de la salubrité en novembre 2023. Il prévoit des sanctions sévères : jusqu'à un an de prison et des amendes allant de 200 000 à 1 million de francs CFA pour les contrevenants, soit de 304 à 1 524 euros.