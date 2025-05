Madagascar: Semi-marathon - Jean Claude et Marthe détrônent les champions

Ils n'étaient pas favoris, mais ils ont renversé la hiérarchie. Jean Claude Rakotonirina et Marthe Ralisinirina se sont imposés en maîtres lors du championnat national de semi-marathon 2025.

Dominateurs et fins stratèges sur le parcours reliant la rocade du Marais Masay à Ambohimahitsy jusqu'à la piste synthétique du stade d'Alarobia, Jean Claude Rakotonirina (Crown Antsirabe) chez les hommes, et Marthe Ralisinirina (3FB Analamanga) chez les femmes, ont brillamment décroché le titre de champions de Madagascar 2025.

Venu avec un esprit de revanche après sa troisième place en 2024, Jean Claude Rakotonirina, de l'AS Crown Athletics d'Antsirabe, a surclassé l'ensemble de ses concurrents. Il a parcouru les 21,0975 kilomètres en 1h07'14", améliorant de dix secondes le chrono du champion sortant, Onjaniaina Patrick Ralaiarimanana (1h07'24").

La deuxième place est revenue à Soja Valabe, surnommé « Radio Carte », du club ASSAFF d'Anosy, qui a terminé en 1h07'49". Jean Patrick Victor Rakotozafy (Cosfa Analamanga) complète le podium en 1h08'06".

Une victoire et des cris d'alerte

Chez les femmes, Marthe Ralisinirina a littéralement survolé la course. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 1h21'50", détrônant la tenante du titre, Marie Pierre Sendrafefiniaina (CAMI Itasy), deuxième en 1h22'11". Lalaina Ravoniarisoa (également du CAMI Itasy) s'est classée troisième en 1h24'27".

Pour Jean Claude Rakotonirina : « Le combat a été très rude face à des athlètes expérimentés, notamment ceux de Cosfa. Le jeune Soja Valabe a failli me surprendre, mais j'ai réussi à le distancer à partir du 19e kilomètre. Ma stratégie et mes entraînements ont fait la différence aujourd'hui. C'était ma troisième course longue distance cette année. »

De son côté, Soja Valabe a pointé du doigt un problème structurel : « Je me suis battu seul. Depuis mon arrivée d'Anosy à Antananarivo, mon alimentation est très insuffisante faute de moyens. Si j'avais pu suivre un régime adapté, je pense que le titre national m'aurait échappé de peu, voire pas du tout. »

Pour sa première participation à un semi-marathon, Marthe Ralisinirina a livré une performance de haut niveau : « Durant la course, Marie Pierre et moi étions au coude à coude. Les spectateurs étaient tous pour elle. J'ai couru seule, mentalement. Les quatre premiers kilomètres, elle était toujours devant. Mais à partir du 19e kilomètre, j'ai accéléré. J'ai ressenti une crampe dans la montée vers le stade d'Alarobia, mais j'avais déjà creusé l'écart et j'ai tenu jusqu'à l'arrivée. »

La nouvelle championne n'a pas caché son exaspération : « J'interpelle ceux qui peuvent nous entendre : les athlètes de longues distances sont trop délaissés, alors que ce sont ces disciplines qui rapportent le plus de médailles à Madagascar. Pourquoi les sprinteurs sont-ils si bien traités alors que nous sommes ignorés ? Y a-t-il une forme de discrimination ? »

Résultats

Seniors hommes :Jean Claude Rakotonirina - 1h07'14"Soja Valabe - 1h07'49"Jean Patrick Victor Rakotozafy - 1h08'06"Seniors dames :Marthe Ralisinirina - 1h21'50"Marie Pierre Sendrafefiniaina - 1h22'11"Lalaina Ravoniarisoa - 1h24'27"Juniors garçons :Jérémie Ramiandrisoa (CAMI Itasy) - 1h12'30"Fy Fidiniaina Rabemanja (CAF Haute Matsiatra) - 1h12'55"Alfred Raharivelo (ADM Itasy) - 1h17'26"Juniors filles :Sophie Ramiandrisoa (CAMI Itasy) - 1h32'51"Tiana Rasoarivelo (La Pie Analamanga) - 1h46'28"Wendy Mionisoa (ADM Itasy) - 1h51'14"Donné Raherinjatovo